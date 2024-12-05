Переможець президентських виборів у США, республіканець Дональд Трамп призначив мільярдера та першого космічного туриста са наступним керівником NASA.
Головні тези:
- Дональд Трамп призначив мільярдера Джареда Айзекмана першим космічним туристом на посаду глави NASA, що викликає сумніви і обговорення у космічній спільноті.
- Айзекман, не маючи досвіду роботи у NASA, має вирішити складні завдання, включаючи висадку людини на Місяць, що може призвести до конфлікту інтересів через зв'язки з компанією SpaceX Ілона Маска.
- Призначення Айзекмана на посаду глави NASA відкриває нову еру в космонавтиці та дослідженнях космосу та може вплинути на розвиток космічної цивілізації.
- Айзекман зобов'язується прокласти шлях до революційних досягнень у космічній науці та технологіях, відкриваючи нові можливості для людства.
- Рішення Трампа призначити мільярдера на посаду глави NASA викликає жваві обговорення у світі космічних досліджень та ставить під питання об'єктивність інституту в контексті співпраці з SpaceX та іншими компаніями.
Що відомо про призначення Айзекмана новим главою NASA
41-річний підприємець і засновник компанії Shift4 Payments, який у вересні став першим космічним туристом в історії завдяки участі у програмі Polaris Dawn, має замінити на посту глави NASA діючого керівника Білла Нельсона.
Цікаво, що Айзекман ніколи не працював у NASA і не займав жодної посади в американських урядових відомствах.
Низка критиків називає це рішення Трампа дуже дивним, адже Айзекман не в курсі особливостей внутрішньої роботи системи NASA.
Він бізнесмен, мільярдер, любитель літаків та польотів, а також пройшов спеціальне навчання для подорожі в космос. У космосі він був лише двічі.
Окрім цього аналітики звертають увагу на конфлікт інтересів, оскільки Айзекман має зв’язки з главою SpaceX Ілоном Маском, який фінансував передвиборчу кампанію Трампа.
При цьому SpaceX брала участь у підготовці та проведенні обох польотів Айзекмана у космос.
Враховуючи, що NASA наймає SpaceX для виконання різних місій та запусків, перераховуючи їй державні кошти, багато хто, в тому числі й Джефф Безос та його конкуруюча компанія Blue Origin, можуть звинуватити космічне агентство і самого Айзекмана в упередженості.
Зокрема, Айзекману необхідно буде вирішувати дуже потужні виклики, включаючи реалізацію програми з висадки людини на Місяць.
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