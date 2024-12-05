Що відомо про призначення Айзекмана новим главою NASA

41-річний підприємець і засновник компанії Shift4 Payments, який у вересні став першим космічним туристом в історії завдяки участі у програмі Polaris Dawn, має замінити на посту глави NASA діючого керівника Білла Нельсона.

Цікаво, що Айзекман ніколи не працював у NASA і не займав жодної посади в американських урядових відомствах.

Джаред Айзекман

Низка критиків називає це рішення Трампа дуже дивним, адже Айзекман не в курсі особливостей внутрішньої роботи системи NASA.

Він бізнесмен, мільярдер, любитель літаків та польотів, а також пройшов спеціальне навчання для подорожі в космос. У космосі він був лише двічі.

Окрім цього аналітики звертають увагу на конфлікт інтересів, оскільки Айзекман має зв’язки з главою SpaceX Ілоном Маском, який фінансував передвиборчу кампанію Трампа.

При цьому SpaceX брала участь у підготовці та проведенні обох польотів Айзекмана у космос.

Враховуючи, що NASA наймає SpaceX для виконання різних місій та запусків, перераховуючи їй державні кошти, багато хто, в тому числі й Джефф Безос та його конкуруюча компанія Blue Origin, можуть звинуватити космічне агентство і самого Айзекмана в упередженості.

Джаред буде керувати місією NASA з відкриття і натхнення, прокладаючи шлях до революційних досягнень e космічній науці, технологіях і дослідженнях, — прокоментував призначення сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Поширити

Зокрема, Айзекману необхідно буде вирішувати дуже потужні виклики, включаючи реалізацію програми з висадки людини на Місяць.