Трамп призначив відомого мільярдера главою NASA
Категорія
Світ
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Трамп призначив відомого мільярдера главою NASA

Дональд Трамп
Джерело:  Reuters

Переможець президентських виборів у США, республіканець Дональд Трамп призначив мільярдера та першого космічного туриста са наступним керівником NASA. 

Головні тези:

  • Дональд Трамп призначив мільярдера Джареда Айзекмана першим космічним туристом на посаду глави NASA, що викликає сумніви і обговорення у космічній спільноті.
  • Айзекман, не маючи досвіду роботи у NASA, має вирішити складні завдання, включаючи висадку людини на Місяць, що може призвести до конфлікту інтересів через зв'язки з компанією SpaceX Ілона Маска.
  • Призначення Айзекмана на посаду глави NASA відкриває нову еру в космонавтиці та дослідженнях космосу та може вплинути на розвиток космічної цивілізації.
  • Айзекман зобов'язується прокласти шлях до революційних досягнень у космічній науці та технологіях, відкриваючи нові можливості для людства.
  • Рішення Трампа призначити мільярдера на посаду глави NASA викликає жваві обговорення у світі космічних досліджень та ставить під питання об'єктивність інституту в контексті співпраці з SpaceX та іншими компаніями.

Що відомо про призначення Айзекмана новим главою NASA

41-річний підприємець і засновник компанії Shift4 Payments, який у вересні став першим космічним туристом в історії завдяки участі у програмі Polaris Dawn, має замінити на посту глави NASA діючого керівника Білла Нельсона.

Цікаво, що Айзекман ніколи не працював у NASA і не займав жодної посади в американських урядових відомствах.

Трамп призначив мільярдера Джареда Айзекмана новим керівником NASA
Джаред Айзекман

Низка критиків називає це рішення Трампа дуже дивним, адже Айзекман не в курсі особливостей внутрішньої роботи системи NASA.

Він бізнесмен, мільярдер, любитель літаків та польотів, а також пройшов спеціальне навчання для подорожі в космос. У космосі він був лише двічі.

Окрім цього аналітики звертають увагу на конфлікт інтересів, оскільки Айзекман має зв’язки з главою SpaceX Ілоном Маском, який фінансував передвиборчу кампанію Трампа.

При цьому SpaceX брала участь у підготовці та проведенні обох польотів Айзекмана у космос.

Враховуючи, що NASA наймає SpaceX для виконання різних місій та запусків, перераховуючи їй державні кошти, багато хто, в тому числі й Джефф Безос та його конкуруюча компанія Blue Origin, можуть звинуватити космічне агентство і самого Айзекмана в упередженості.

Джаред буде керувати місією NASA з відкриття і натхнення, прокладаючи шлях до революційних досягнень e космічній науці, технологіях і дослідженнях, — прокоментував призначення сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, Айзекману необхідно буде вирішувати дуже потужні виклики, включаючи реалізацію програми з висадки людини на Місяць.

У NASA ми будемо пристрасно використовувати ці можливості й відкриємо еру, коли людство стане справжньою космічною цивілізацією, — прокоментував власне призначення Айзекман.

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