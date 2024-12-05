Победитель президентских выборов в США, республиканец Дональд Трамп назначил миллиардера и первого космического туриста Джареда Айзекмана следующим руководителем NASA.
Главные тезисы
- Назначение Джареда Айзекмана главой NASA открывает новую эру в космонавтике и исследованиях космоса.
- Айзекман обязуется привести к революционным достижениям в космической науке и технологиях, открывая новые возможности для человечества.
- Решение Трампа вызывает споры из-за возможного конфликта интересов Айзекмана и компании SpaceX Илона Маска.
- Джареду предстоит решать сложные задачи, включая высадку человека на Луну, что может повлиять на развитие космической цивилизации.
- Назначение миллиардера на посту главы NASA вызывает оживленные обсуждения в мире космических исследований и ставит под вопрос объективность института.
Что известно о назначении Айзекмана новым главой NASA
41-летний предприниматель и основатель компании Shift4 Payments, ставший в сентябре первым космическим туристом в истории благодаря участию в программе Polaris Dawn, должен заменить на посту главы NASA действующего руководителя Билла Нельсона.
Интересно, что Айзекман никогда не работал в NASA и не занимал ни одного поста в американских правительственных ведомствах.
Ряд критиков называет это решение Трампа очень странным, ведь Айзекман не в курсе особенностей внутренней работы системы NASA.
Он бизнесмен, миллиардер, любитель самолетов и полетов, а также прошел специальное обучение для поездки в космос. В космосе он был всего дважды.
Кроме этого, аналитики обращают внимание на конфликт интересов, поскольку Айзекман имеет связи с главой SpaceX Илоном Маском, который финансировал предвыборную кампанию Трампа.
При этом SpaceX участвовала в подготовке и проведении обоих полетов Айзекмана в космос.
Учитывая, что NASA нанимает SpaceX для выполнения различных миссий и запусков, перечисляя ей государственные средства, многие, в том числе Джефф Безос и его конкурирующая компания Blue Origin, могут обвинить космическое агентство и самого Айзекмана в предвзятости.
Айзекману необходимо будет решать очень мощные вызовы, включая реализацию программы по высадке человека на Луну.
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