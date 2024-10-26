В NASA все больше склоняются к тому, что из-за большого количества проблем историческая миссия Artemis II по отправке человека на орбиту Луны вряд ли состоится в 2025 году.

Почему NASA, вероятно, перенесет сроки миссии Artemis II

Сейчас в NASA надеются на начало миссии 25 сентября следующего года.

В рамках Artemis II экипаж астронавтов должен облететь вокруг спутника Земли, но без приземления.

Отмечается, что в начале этого года программа Exploration Ground Systems, отвечающая за создание наземной инфраструктуры для поддержки ракеты Space Launch System и корабля Orion, имела запас в несколько месяцев, чтобы успеть с подготовкой к запуску Artemis II в сентябре 2025 года.

Однако этот резерв времени уже тратится на решение технических проблем, возникших во время работы над мобильной пусковой установкой ракеты и испытаниями на площадке.

Space Launch System и корабль Orion

Ранее В 2024 году программа резервировала это время для решения технических вопросов, которые могут возникнуть во время испытаний интегрированного SLS и транспортного средства Orion, или если погода помешает планируемым мероприятиям, среди прочего. Официальные лица заявили, что проблемы вполне возможны, поскольку многие из этих систем испытываются впервые, — говорится в отчете. Поделиться

Подчеркивается, что в случае тестирования или интеграции возникнут проблемы, это приведет к новым задержкам, и это уже с имеющимся недостаточным запасом прочности.

Что известно о других проблемах с соблюдением определенных сроков миссии Artemis II

Exploration Ground Systems должна была завершить ряд работ после миссии Artemis I в ноябре 2022 года.

Речь идет о необходимости строительства аварийной эвакуации для астронавтов при проблемах во время обратного отсчета запуска.

Однако до сих пор все эти вопросы остаются нерешенными, а в графике уже нет времени.

Кроме этого, в NASA пока не предоставили никаких подробностей состояния теплового экрана космического корабля "Орион" по результатам проверки, которая длится уже больше месяца.

Во время миссии Artemis I, отправившей капсулу за пределы Луны, куски обугленного материала треснули и откололись от теплового щита во время вхождения в атмосферу Земли.

После приземления космического корабля инженеры нашли более 100 мест, где напряжение при входе в атмосферу повредили теплозащитный экран. Теперь космическое агентство стоит перед критически важным решением: лететь с тепловым экраном как есть, или внести в него изменения, на что также нужно время.

Хотя независимая группа экспертов завершила оценку работы NASA над тепловым экраном, агентство публично не комментирует эти результаты или свое дальнейшее решение.

На вопросы журналистов об этом говорят, что решений еще нет, поскольку расследование не закончилось.

Для подготовки к запуску миссии Artemis II в сентябре следующего года инженеры ранее заявляли, что планируют начать работы по укладке ракеты в сентябре этого года. Но пока эта деятельность остается приостановленной в ожидании решения по теплозащитному экрану.

В итоге NASA сталкивается с проблемами с графиком миссии Artemis II на нескольких фронтах. Хотя о задержке запуска вряд ли будет объявлено в ближайшее время, мы можем быть достаточно уверены, что она в конце концов состоится.