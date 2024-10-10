Астронавты NASA сняли с орбиты Земли "глаз" мощного урагана "Милтон" ― видео

Мощный ураган "Милтон" заставил астронавтов NASA задержаться на борту Международной космической станции. Экипаж космического корабля SpaceX Crew Dragon должен был вернуться на Землю на этой неделе, но их прибытие состоится не раньше 13 октября.

Ураган "Милтон" помешал астронавтам NASA вернуться на Землю

NASA и SpaceX планируют отстыковать экипаж Crew-8 от Международной космической станции не ранее 3:05 утра по североамериканскому восточному времени в воскресенье 13 октября из-за погодных условий и потенциального влияния урагана "Милтон" на остров Флорида, — сообщило космическое агентство.

В NASA также рассказали, что руководители миссии SpaceX Crew-8 продолжают следить за погодными условиями, а следующий брифинг по возвращению запланирован на 11 октября.

Астронавт NASA Мэтью Доминик, ожидающий возвращения на Землю, сфотографировал ураган "Милтон" с иллюминатора корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour. Поделиться

Впоследствии космическое агентство опубликовало замедленное видео с Международной космической станции, на котором виден "глаз" урагана "Милтон".

Последствия урагана "Милтон" в США: что известно

Ураган "Милтон" — тропический циклон из Мексиканского залива со скоростью 180 миль в час (около 290 км/ч), ныне бурлящий в американском штате Флорида.

Сначала его классифицировали как мегашторм 3-й категории, затем он усилился до 5-й категории, но в конце концов ослаб до 4-й.

"Милтон" повлек за собой наводнения и многочисленные разрушения. Это самый сильный ураган, который происходил в Мексиканском заливе в конце сезона, и шестой среди сильнейших ураганов в Атлантическом бассейне в 2024 году.

Отмечается, что в результате разрушительной стихии без электроснабжения осталось около 1,1 млн домов и предприятий. Поделиться

В результате вызванных ураганом Торнадо в Сент-Луисе на территории Флориды погибли уже несколько человек.

Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, среди них более 1000 представителей береговой охраны.

Кроме этого, ураган сорвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсбург.