Один из самых мощных ураганов в истории США "Милтон", которому была присвоена 5 категория, уже привел к нескольким смертям в районе Сент-Луиса во Флориде.

Что известно о последствиях урагана Милтон во Флориде

Отмечается, что в результате разрушительной стихии без электроснабжения осталось около 1,1 млн домов и предприятий.

В результате вызванных ураганом Торнадо в Сент-Луисе на территории Флориды погибли уже несколько человек.

Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, среди них более 1000 представителей береговой охраны.

Кроме этого, ураган сорвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсбург.

Отмечается, что наиболее разрушительное влияние "Милтон" оказал вблизи городов Тампа и Санкт-Петербург во Флориде.

Жителям побережья рекомендовали срочно искать укрытие, поскольку скорость постоянного ветра в центре Милтона достигала более 190 км/ч.

Сочетание мощного ветра, волн, поднимающих уровень океана, и сильных ливней может вызвать значительные паводки, затопив прибрежные города водой до 4,5 метров.

Из разных районов во Флориде уже эвакуировали более 5 млн человек.

Также ожидаются значительные перебои с электроснабжением, поскольку ураган продолжает двигаться в глубь штата.

Предупреждения о значительных наводнениях объявили для двух миллионов человек, а системы дренажа, канализации и водоотведения уже переполнены, что влечет за собой дополнительные угрозы для инфраструктуры.

Что известно о дальнейшем движении урагана Милтон

Ураган «Милтон» продолжает двигаться через центральную часть Флориды, и к утру четверга прогнозируется, что он достигнет городов Лейкленд, Киссимми, Орландо и мыс Канаверал, сохраняя свою силу и создавая угрозы штормовых приливов, паводков и разрушительных ветров.