Один из самых мощных ураганов в истории США "Милтон", которому была присвоена 5 категория, уже привел к нескольким смертям в районе Сент-Луиса во Флориде.
Главные тезисы
- Ураган “Милтон” в США вызвал несколько смертей и вынудил эвакуировать более 5 млн человек, оставив без электроснабжения более 1,1 млн домов и предприятий.
- Президент Джо Байден отправил тысячи федеральных служащих и береговую охрану в пострадавшие районы для оказания помощи.
- Ураган “Милтон” разрушает города Тампа и Санкт-Петербург, создавая угрозы штормовых приливов, паводков и разрушительных ветров.
- Сочетание мощного ветра, волн и ливней может вызвать значительные паводки, уровень которых может достигать до 4,5 метров в прибрежных городах.
- Прогнозируется, что ураган 'Милтон' продолжит двигаться через центральную часть Флориды, угрожая городам Лейкленд, Киссимми, Орландо и мысу Канаверал.
Что известно о последствиях урагана Милтон во Флориде
Отмечается, что в результате разрушительной стихии без электроснабжения осталось около 1,1 млн домов и предприятий.
В результате вызванных ураганом Торнадо в Сент-Луисе на территории Флориды погибли уже несколько человек.
Президент Джо Байден заявил, что направил тысячи федеральных служащих в пострадавшие от урагана районы, среди них более 1000 представителей береговой охраны.
Кроме этого, ураган сорвал крышу бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсбург.
Отмечается, что наиболее разрушительное влияние "Милтон" оказал вблизи городов Тампа и Санкт-Петербург во Флориде.
Жителям побережья рекомендовали срочно искать укрытие, поскольку скорость постоянного ветра в центре Милтона достигала более 190 км/ч.
Сочетание мощного ветра, волн, поднимающих уровень океана, и сильных ливней может вызвать значительные паводки, затопив прибрежные города водой до 4,5 метров.
Из разных районов во Флориде уже эвакуировали более 5 млн человек.
Также ожидаются значительные перебои с электроснабжением, поскольку ураган продолжает двигаться в глубь штата.
Предупреждения о значительных наводнениях объявили для двух миллионов человек, а системы дренажа, канализации и водоотведения уже переполнены, что влечет за собой дополнительные угрозы для инфраструктуры.
Что известно о дальнейшем движении урагана Милтон
Ураган «Милтон» продолжает двигаться через центральную часть Флориды, и к утру четверга прогнозируется, что он достигнет городов Лейкленд, Киссимми, Орландо и мыс Канаверал, сохраняя свою силу и создавая угрозы штормовых приливов, паводков и разрушительных ветров.
Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens @NWSMiami #florida #milton pic.twitter.com/qnotrsSE27— Brooke Silverang (@WPBF_BROOKE) October 9, 2024
В этом году на Флориду обрушились рекордные три урагана: "Франсин", "Гелен" и теперь "Милтон". Такое случалось только в пяти других сезонах ураганов с 1871 года — за более чем 150-летнюю историю.
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