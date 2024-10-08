В сторону побережья Флориды следует новый мощный ураган "Милтон", который уже получил самые высокие 5 баллов и скорость порывов ветра которого достигает 289 км/ч.

Что известно о новом разрушительном урагане, направляющемся в сторону США

Отмечается, что Национальный центр ураганов уже выдал предупреждение по поводу урагана и штормовых приливов для отдельных районов Флориды.

Ожидается, что ураган доберется до побережья штата в среду вечером, примерно в ближайшие 48 часов.

Синоптики прогнозируют, что ураган приблизится к побережью в районе залива Тампа. В частности, после выхода на сушу ураган должен несколько ослабнуть, однако он станет еще больше по площади и сохранит свою разрушительную силу.

Власти округа Хиллсборо, где находится Тампа, уже издали приказ об обязательной эвакуации для лиц, проживающих в районах повышенной опасности и проживающих в домах на колесах.

Мэр Тампы Джейн Кастор выступила с суровым предупреждением о необходимости эвакуации.

По словам Кастора, "Хелен" был "тревожным звонком". Но потенциальная угроза, которую несет ураган "Милтон", является "буквально катастрофической".

Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете, откровенно отметила мэр Тампы. Поделиться

Что известно о последствиях предыдущего урагана "Хелен"

Жертвами недавнего урагана "Хелен" в США стали более 200 человек.

Более половины погибших проживало в Северной Каролине, где целые районы были уничтожены самым разрушительным ураганом со времен урагана «Катрина» 2005 года, унесшего жизни более 1 тыс 800 человек.

Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.