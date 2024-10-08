В сторону побережья Флориды следует новый мощный ураган "Милтон", который уже получил самые высокие 5 баллов и скорость порывов ветра которого достигает 289 км/ч.
Главные тезисы
- Ураган “Милтон” приближается к побережью Флориды со скоростью до 289 км/ч, требуется обязательная эвакуация для районов повышенной опасности.
- Последствия предыдущего урагана “Хелен” в США: более 200 погибших, сотни пропавших без вести, проблемы с электричеством и дорогами.
- Власти предупреждают о катастрофической угрозе нового урагана “Милтон” и призывают к эвакуации без драматизации.
- Национальный центр ураганов выдал предупреждение о штормовых приливах на побережье Флориды, ожидается приближение урагана в ближайшие 48 часов.
- Мэр Тампы подчеркивает серьезность ситуации, предостерегая жителей от оставания в эвакуационных зонах, объявленных в опасности.
Что известно о новом разрушительном урагане, направляющемся в сторону США
Отмечается, что Национальный центр ураганов уже выдал предупреждение по поводу урагана и штормовых приливов для отдельных районов Флориды.
Ожидается, что ураган доберется до побережья штата в среду вечером, примерно в ближайшие 48 часов.
Синоптики прогнозируют, что ураган приблизится к побережью в районе залива Тампа. В частности, после выхода на сушу ураган должен несколько ослабнуть, однако он станет еще больше по площади и сохранит свою разрушительную силу.
Власти округа Хиллсборо, где находится Тампа, уже издали приказ об обязательной эвакуации для лиц, проживающих в районах повышенной опасности и проживающих в домах на колесах.
Мэр Тампы Джейн Кастор выступила с суровым предупреждением о необходимости эвакуации.
По словам Кастора, "Хелен" был "тревожным звонком". Но потенциальная угроза, которую несет ураган "Милтон", является "буквально катастрофической".
Что известно о последствиях предыдущего урагана "Хелен"
Жертвами недавнего урагана "Хелен" в США стали более 200 человек.
Более половины погибших проживало в Северной Каролине, где целые районы были уничтожены самым разрушительным ураганом со времен урагана «Катрина» 2005 года, унесшего жизни более 1 тыс 800 человек.
Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Без электричества по-прежнему остается более 750 тысяч домов, а многие дороги остаются закрытыми, что мешает отправке помощи в пострадавшие районы.
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