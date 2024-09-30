Пока известно, что жертвами разрушительного урагана "Хелен" в США уже стали 116 человек. При этом тысячи человек считаются пропавшими без вести.
Главные тезисы
- 116 человек погибли в результате урагана 'Хелен' в США, тысячи людей пропали без вести.
- Ураган привел к разрушению дорог, отключению электроэнергии и мобильной связи.
- Президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение в нескольких штатах, ущерб оценивается до 110 миллиардов долларов.
- Электроснабжение лишили более 3 млн. домов, спасатели эвакуировали людей с крыш больницы в Теннесси.
- Ураган 'Хелен' занимает 14 место среди самых мощных ураганов в истории США, а скорость ветра достигала 225 км/ч.
Что известно о последствиях урагана "Хелен" в США
Отмечается, что наводнения привели к повреждению дорог, отключению электроэнергии и исчезновению мобильной связи. В частности, без света осталось более 2 млн человек.
Шторм бушевал на территории штата Флорида.
В Северной Каролине погибли 46 человек в возрасте от 4 до 75 лет. В Джорджии по меньшей мере 25 человек, среди них и спасатель.
В Южной Каролине от шторма погибли 27 человек, в том числе двое пожарных.
Во Флориде погибли 13 человек.
Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде, Джорджии, Алабаме, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси.
Стоимость ущерба пока сложно подсчитать. но по разным оценкам они составят от 95 до 110 миллиардов долларов.
Хотя ураган значительно ослаб, синоптики предупреждают, что сильные ветры, наводнения и угроза торнадо могут продолжаться.
Что известно о разрушении в результате урагана "Хелен" в США
Отмечается, что разрушительная стихия лишила электроснабжения более 3 млн. домов.
В частности, в городе Эрвин, что в Теннесси, правоохранители и спасатели с помощью вертолета эвакуировали более 50 человек, которые пытались спастись на крыше больницы.
Перед этим через несколько часов сенатор Билл Гегерти призвал американских чиновников доставить продукты, медикаменты и вещи первой необходимости людям, оказавшимся в изоляции из-за подтопления.
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала 225 километров в час.
В Национальном центре ураганов США Хелен разместили на 14 месте среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и 7 месте среди ураганов Флориды.
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