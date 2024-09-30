Пока известно, что жертвами разрушительного урагана "Хелен" в США уже стали 116 человек. При этом тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Что известно о последствиях урагана "Хелен" в США

Отмечается, что наводнения привели к повреждению дорог, отключению электроэнергии и исчезновению мобильной связи. В частности, без света осталось более 2 млн человек.

Шторм бушевал на территории штата Флорида.

В Северной Каролине погибли 46 человек в возрасте от 4 до 75 лет. В Джорджии по меньшей мере 25 человек, среди них и спасатель.

В Южной Каролине от шторма погибли 27 человек, в том числе двое пожарных.

Во Флориде погибли 13 человек.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде, Джорджии, Алабаме, Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси.

Стоимость ущерба пока сложно подсчитать. но по разным оценкам они составят от 95 до 110 миллиардов долларов.

Хотя ураган значительно ослаб, синоптики предупреждают, что сильные ветры, наводнения и угроза торнадо могут продолжаться.

Что известно о разрушении в результате урагана "Хелен" в США

Отмечается, что разрушительная стихия лишила электроснабжения более 3 млн. домов.

В частности, в городе Эрвин, что в Теннесси, правоохранители и спасатели с помощью вертолета эвакуировали более 50 человек, которые пытались спастись на крыше больницы.

Перед этим через несколько часов сенатор Билл Гегерти призвал американских чиновников доставить продукты, медикаменты и вещи первой необходимости людям, оказавшимся в изоляции из-за подтопления.

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала 225 километров в час.