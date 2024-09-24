Антарктическая экспедиция на полярной станции им. Вернадского попала под мощнейший шторм.
Главные тезисы
- Украинские полярники зафиксировали рекордную скорость ветра на станции Вернадского в Антарктиде - 153 км/ч, что является самым высоким показателем с 1947 года.
- Интенсивность ураганных ветров в регионе увеличивается из-за изменения климата, создавая новые вызовы для исследований и безопасности экспедиций.
- Продолжительное время регион станции Вернадского наблюдает увеличение скорости ветра, а изменения климата способствуют увеличению интенсивности ураганных ветров.
- Сильные ветры в Антарктиде представляют серьезный вызов для экспедиций в связи с постоянством и изменениями в климате, о чем подчеркивают полярники.
- Климатические изменения приводят к смещению траекторий циклонов ближе к станции и возможному увеличению интенсивности ураганных ветров в этом регионе.
Что известно о новом погодном рекорде на станции Вернадского
Полярники заявили, что скорость ветра достигала просто невероятных значений.
По шкале Бофорта такая скорость соответствует 12 баллов и определяется как ураганная. Ее можно сравнить со скоростью поезда.
В частности, первым рекордно мощный ураган зафиксировал очередной механик 29-й УАЭ Виталий Каминский, разбудивший коллег по необходимости закрепить лодки.
Отмечается, что в результате урагана станция не получила значительных разрушений или повреждений.
Что известно о влиянии климатических изменений на ураганные ветры в Антарктиде
Они отмечают, что уже продолжительное время ветер в районе станции достигает более 15 м/с, здесь бывают до 10 дней каждого месяца.
Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк отмечает, что за последние 10 лет на станции фиксировали немало рекордов по скорости ураганного ветра.
Ученый объяснил, что это происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет.
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