Антарктическая экспедиция на полярной станции им. Вернадского попала под мощнейший шторм.

Что известно о новом погодном рекорде на станции Вернадского

Полярники заявили, что скорость ветра достигала просто невероятных значений.

Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч! Это самый большой показатель за всю историю наблюдений с 1947 года, отмечают украинские ученые. Поделиться

По шкале Бофорта такая скорость соответствует 12 баллов и определяется как ураганная. Ее можно сравнить со скоростью поезда.

В частности, первым рекордно мощный ураган зафиксировал очередной механик 29-й УАЭ Виталий Каминский, разбудивший коллег по необходимости закрепить лодки.

Отмечается, что в результате урагана станция не получила значительных разрушений или повреждений.

Важно отметить, что сильные ветры дуют в нашем районе постоянно. Именно они, а не крепкие морозы, больше всего донимают полярников, особенно если еще и с осадками, — объясняют ученые. Поделиться

Что известно о влиянии климатических изменений на ураганные ветры в Антарктиде

Они отмечают, что уже продолжительное время ветер в районе станции достигает более 15 м/с, здесь бывают до 10 дней каждого месяца.

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк отмечает, что за последние 10 лет на станции фиксировали немало рекордов по скорости ураганного ветра.

Только в 2017 году был установлен рекорд июля — 39 м/с, а в 2016-м — рекорд сентября, 36 м/с, который сейчас был избит, — подчеркнул Пишняк. Поделиться

Ученый объяснил, что это происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет.