Украинские полярники показали рекордно мощный ураган в районе Вернадского ― видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинские полярники показали рекордно мощный ураган в районе Вернадского ― видео

Украинские полярники
Читати українською

Антарктическая экспедиция на полярной станции им. Вернадского попала под мощнейший шторм.

Главные тезисы

  • Украинские полярники зафиксировали рекордную скорость ветра на станции Вернадского в Антарктиде - 153 км/ч, что является самым высоким показателем с 1947 года.
  • Интенсивность ураганных ветров в регионе увеличивается из-за изменения климата, создавая новые вызовы для исследований и безопасности экспедиций.
  • Продолжительное время регион станции Вернадского наблюдает увеличение скорости ветра, а изменения климата способствуют увеличению интенсивности ураганных ветров.
  • Сильные ветры в Антарктиде представляют серьезный вызов для экспедиций в связи с постоянством и изменениями в климате, о чем подчеркивают полярники.
  • Климатические изменения приводят к смещению траекторий циклонов ближе к станции и возможному увеличению интенсивности ураганных ветров в этом регионе.

Что известно о новом погодном рекорде на станции Вернадского

Полярники заявили, что скорость ветра достигала просто невероятных значений.

Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч! Это самый большой показатель за всю историю наблюдений с 1947 года, отмечают украинские ученые.

По шкале Бофорта такая скорость соответствует 12 баллов и определяется как ураганная. Ее можно сравнить со скоростью поезда.

В частности, первым рекордно мощный ураган зафиксировал очередной механик 29-й УАЭ Виталий Каминский, разбудивший коллег по необходимости закрепить лодки.

Отмечается, что в результате урагана станция не получила значительных разрушений или повреждений.

Важно отметить, что сильные ветры дуют в нашем районе постоянно. Именно они, а не крепкие морозы, больше всего донимают полярников, особенно если еще и с осадками, — объясняют ученые.

Что известно о влиянии климатических изменений на ураганные ветры в Антарктиде

Они отмечают, что уже продолжительное время ветер в районе станции достигает более 15 м/с, здесь бывают до 10 дней каждого месяца.

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк отмечает, что за последние 10 лет на станции фиксировали немало рекордов по скорости ураганного ветра.

Только в 2017 году был установлен рекорд июля — 39 м/с, а в 2016-м — рекорд сентября, 36 м/с, который сейчас был избит, — подчеркнул Пишняк.

Ученый объяснил, что это происходит в соответствии с тенденцией изменения климата: траектории циклонов смещаются ближе к станции, а их интенсивность, вероятно, растет.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Жители разных уголков Земли стали свидетелями удивительного полярного сияния ― видео
Полярное сияние
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники сняли редкое явление в районе "Вернадского"
Южное полярное сияние в Антарктиде
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Возле станции "Вернадский" родился тюлененок. Полярники обратились к украинцам с предложением
Что важно знать о тюленях Ведделла

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?