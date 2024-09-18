Возле станции "Вернадский" родился тюлененок. Полярники обратились к украинцам с предложением

Впервые в 2024 году станции "Академик Вернадский" родился тюлененок Ведделла. Полярники предлагают украинцам вместе выбрать для него имя.
Главные тезисы
- Украинцы имеют возможность выбрать для малыша имя совместными усилиями.
- Тюлени Ведделла весят от 25 до 30 кг и могут набрать до 90 кг до завершения вскармливания.
- Украинцы уже предложили варианты имени для тюленя: Николай, Верни, Марик и Пуфик.
Что важно знать о тюленях Ведделла
По словам полярников, малыш появился на свет на острове Винтер, который находится напротив острова Галиндез, где и расположена украинская станция.
Кроме того, сообщается, что на месте были отобраны образцы плаценты, которые вскоре изучат на содержание стойких органических загрязнителей, а затем проведут молекулярно-генетические и другие исследования.
Как отмечают полярники, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы — его жирность 54%.
На момент завершения вскармливания, которое длится несколько месяцев, они могут набрать 90 кг. А взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.
У каждого украинца есть шанс предложить свой вариант имени
Команда станции "Академик Вернадский" отмечает, что решала традиционно предложить всем украинцам вместе выбрать имя для первенца.
По состоянию на 13:00, 18 сентября украинцы предложили такие интересные варианты имени для малыша:
Володька, конечно, и без вариантов!;
Да это же Николай! у него на лице написано, что он Николай;
Верни (рожденный под присмотром "Вернадского"));
Можно назвать Верес;
Марик( сленговое название Мариуполя);
Пуфик — добрый и ласковый. По крайней мере, такой он на фото. Хочется обнять;
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