Возле станции "Вернадский" родился тюлененок. Полярники обратились к украинцам с предложением
Категория
Мир
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Возле станции "Вернадский" родился тюлененок. Полярники обратились к украинцам с предложением

Что важно знать о тюленях Ведделла
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Источник:  online.ua

Впервые в 2024 году станции "Академик Вернадский" родился тюлененок Ведделла. Полярники предлагают украинцам вместе выбрать для него имя.

Главные тезисы

  • Украинцы имеют возможность выбрать для малыша имя совместными усилиями.
  • Тюлени Ведделла весят от 25 до 30 кг и могут набрать до 90 кг до завершения вскармливания.
  • Украинцы уже предложили варианты имени для тюленя: Николай, Верни, Марик и Пуфик.

Что важно знать о тюленях Ведделла

По словам полярников, малыш появился на свет на острове Винтер, который находится напротив острова Галиндез, где и расположена украинская станция.

Это мальчик. Беременная самка была на Винтере где-то с 1 сентября. Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром из дрона увидели, что он уже с ребенком, и сразу отправились к ним, — рассказал биолог 29 УАЭ Свитозар Давыденко.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

Кроме того, сообщается, что на месте были отобраны образцы плаценты, которые вскоре изучат на содержание стойких органических загрязнителей, а затем проведут молекулярно-генетические и другие исследования.

Как отмечают полярники, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы — его жирность 54%.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

На момент завершения вскармливания, которое длится несколько месяцев, они могут набрать 90 кг. А взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

Беременность этих животных длится 10 месяцев, а забеременеть они могут уже через несколько месяцев после родов. Поэтому ведделята рождаются в основном в начале антарктической весны. Каждая самка приводит одного детеныша.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

У каждого украинца есть шанс предложить свой вариант имени

Команда станции "Академик Вернадский" отмечает, что решала традиционно предложить всем украинцам вместе выбрать имя для первенца.

Пишите ваши варианты в комментарии до 23:59 22 сентября. Полярники 29-й УАЭ выберут интереснейшую идею (с Фейсбука или Инстаграма), а ее автор получит от нас подарок — шеврон этой экспедиции.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

По состоянию на 13:00, 18 сентября украинцы предложили такие интересные варианты имени для малыша:

  • Володька, конечно, и без вариантов!;

  • Да это же Николай! у него на лице написано, что он Николай;

  • Верни (рожденный под присмотром "Вернадского"));

  • Можно назвать Верес;

  • Марик( сленговое название Мариуполя);

  • Пуфик — добрый и ласковый. По крайней мере, такой он на фото. Хочется обнять;

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