Возле станции "Вернадский" родился тюлененок. Полярники обратились к украинцам с предложением

Впервые в 2024 году станции "Академик Вернадский" родился тюлененок Ведделла. Полярники предлагают украинцам вместе выбрать для него имя.

Что важно знать о тюленях Ведделла

По словам полярников, малыш появился на свет на острове Винтер, который находится напротив острова Галиндез, где и расположена украинская станция.

Это мальчик. Беременная самка была на Винтере где-то с 1 сентября. Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром из дрона увидели, что он уже с ребенком, и сразу отправились к ним, — рассказал биолог 29 УАЭ Свитозар Давыденко. Поделиться

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

Кроме того, сообщается, что на месте были отобраны образцы плаценты, которые вскоре изучат на содержание стойких органических загрязнителей, а затем проведут молекулярно-генетические и другие исследования.

Как отмечают полярники, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы — его жирность 54%.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

На момент завершения вскармливания, которое длится несколько месяцев, они могут набрать 90 кг. А взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

Беременность этих животных длится 10 месяцев, а забеременеть они могут уже через несколько месяцев после родов. Поэтому ведделята рождаются в основном в начале антарктической весны. Каждая самка приводит одного детеныша. Поделиться

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

У каждого украинца есть шанс предложить свой вариант имени

Команда станции "Академик Вернадский" отмечает, что решала традиционно предложить всем украинцам вместе выбрать имя для первенца.

Пишите ваши варианты в комментарии до 23:59 22 сентября. Полярники 29-й УАЭ выберут интереснейшую идею (с Фейсбука или Инстаграма), а ее автор получит от нас подарок — шеврон этой экспедиции. Поделиться

Фото: Александра Мацибуры и Татьяны Баглай

По состоянию на 13:00, 18 сентября украинцы предложили такие интересные варианты имени для малыша: