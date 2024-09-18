Біля станції "Вернадський" народилося тюленя. Полярники звернулися до українців з пропозицією

Уперше у 2024 році станції "Академік Вернадський" народилося тюленя Ведделла. Полярники пропонують українцям разом обрати для нього ім'я.
Головні тези:
- Українці мають можливість обрати для тюленя ім'я спільними зусиллями.
- Тюлені Ведделла важать від 25 до 30 кг та можуть набрати до 90 кг до завершення вигодовування.
- Українці уже запропонували варіанти імені для тюленя, а саме: Микола, Верні, Марік та Пуфік.
Що важливо знати про тюленів Ведделла
За словами полярників, маля побачило світ на острові Вінтер, який знаходиться навпроти острова Галіндез, де й розташована українська станція.
Окрім того, повідомляється, шо на місці були відібрані зразки плаценти, які незабаром вивчать на вміст стійких органічних забрудників, а потім проведуть молекулярно-генетичні та інші дослідження.
Як зазначають полярники, у перші дні малюки зазвичай важать 25-30 кг і дуже швидко ростуть на поживному молоці мами — його жирність 54%.
На момент завершення вигодовування, яке триває кілька місяців, вони можуть набрати 90 кг. А дорослі тюлені Ведделла важать 400 кг.
Кожний українець має шанс запропонувати свій варіант імені
Команда станції "Академік Вернадський" наголошує, що вирішала традиційно запропонувати усім українцям разом обрати ім'я для первістка.
Станом на 13:00 18 вересня українці запропонували такі цікаві варіанти імені для маляти:
Володька звісно, і без варіантів!;
Так це ж Микола! в нього на лиці написано що він Микола;
Верні (народжений під доглядом "Вернадського"));
Можна назвати: Вересень або Верес;
Марік( сленгова назва Маріуполя);
Пуфік — добрий і лагідний. Принаймні такий він на фото. Хочеться обійняти;
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