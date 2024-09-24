Антарктична українська експедиція на полярній станції ім. Вернадського потрапила під дуже потужний шторм.
Головні тези:
- Полярники на станції Вернадського зафіксували рекордну швидкість вітру - 153 км/год, що визначається як ураганна і являється найвищим показником за всю історію спостережень з 1947 року.
- Ураган не став причиною серйозних пошкоджень на станції, проте сильні вітри становлять серйозний виклик для полярників, особливо в поєднанні з опадами.
- Кліматичні зміни впливають на інтенсивність ураганних вітрів в Антарктиді, що підтверджується регулярними рекордами швидкостей вітру на станції Вернадського.
- В останні роки спостерігається зростання інтенсивності імовірності ураганних вітрів через зміщення траєкторій циклонів ближче до станції.
- В умовах зміни клімату полярникам на Вернадському важко протистояти потужним ураганним вітрам, що визначає нові виклики для дослідження та безпеки експедицій.
Що відомо про новий погодний рекорд на станції Вернадського
Полярники заявили, що швидкість вітру сягала просто неймовірних значень.
За шкалою Бофорта, така швидкість відповідає 12 балів та визначається як ураганна. Її можна порівняти зі швидкістю потяга.
Зокрема, першим рекордно потужний ураган зафіксував черговий механік 29-ї УАЕ Віталій Камінський, який розбудив колег за необхідністю закріпити човни.
Зазначається, що внаслідок урагану станція не зазнала значних руйнувань або пошкоджень.
Що відомо про вплив кліматичних змін на ураганні вітри в Антарктиді
Вони зазначають, що вже тривалий час вітер в районі станції досягає понад 15 м/с, які тут бувають до 10 днів кожного місяця.
Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк зазначає, що за останні 10 років на станції фіксували чимало рекордів зі швидкості ураганного вітру.
Науковець пояснив, що це відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає.
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