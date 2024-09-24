Антарктична українська експедиція на полярній станції ім. Вернадського потрапила під дуже потужний шторм.

Що відомо про новий погодний рекорд на станції Вернадського

Полярники заявили, що швидкість вітру сягала просто неймовірних значень.

Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень з 1947 року, — зазначають українські науковці. Поширити

За шкалою Бофорта, така швидкість відповідає 12 балів та визначається як ураганна. Її можна порівняти зі швидкістю потяга.

Зокрема, першим рекордно потужний ураган зафіксував черговий механік 29-ї УАЕ Віталій Камінський, який розбудив колег за необхідністю закріпити човни.

Зазначається, що внаслідок урагану станція не зазнала значних руйнувань або пошкоджень.

Важливо відзначити, що сильні вітри дмуть в нашому районі постійно. Саме вони, а не міцні морози, найбільше дошкуляють полярникам, особливо коли ще й з опадами, — пояснюють науковці. Поширити

Що відомо про вплив кліматичних змін на ураганні вітри в Антарктиді

Вони зазначають, що вже тривалий час вітер в районі станції досягає понад 15 м/с, які тут бувають до 10 днів кожного місяця.

Керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк зазначає, що за останні 10 років на станції фіксували чимало рекордів зі швидкості ураганного вітру.

Тільки 2017 року був встановлений рекорд липня — 39 м/с, а 2016-го — рекорд вересня, 36 м/с, який нині був побитий, — підкреслив Пішняк. Поширити

Науковець пояснив, що це відбувається відповідно до тенденції зміни клімату: траєкторії циклонів зміщуються ближче до станції, а їхня інтенсивність, ймовірно, зростає.