Українські полярники зняли рідкісне явище в районі "Вернадського"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Українські полярники зняли рідкісне явище в районі "Вернадського"

Південне полярне сяйво в Антарктиді

Українські полярники поблизу станції "Академік Вернадський" в Антарктиді стали свідками рідкісного природного явища - південного полярного сяйва. 

Головні тези:

  • Українські полярники спостерігають рідке явище - південне полярне сяйво у районі “Вернадського” в Антарктиді.
  • Південне полярне сяйво вже вдруге за рік з'явилося над станцією “Академік Вернадський”, відсутність цього явища було відзначена протягом останніх 10 років.
  • Полярники пояснюють, що для спостереження південного полярного сяйва необхідні специфічні умови, такі як відсутність хмар, магнітне поле та темний час доби.
  • Магнітна буря рівня К-7 зафіксована недалеко від станції “Академік Вернадський” спричинила появу південного полярного сяйва, що зафіксовано на фотографіях полярників.
  • Полярники зазначають, що відбулося рідке явище, коли вони спостерігали південне полярне сяйво неозброєним оком навіть при наявності повного місяця та хмар на небі.

Що відомо про рідкісне південне полярне сяйво у небі над станцією “Академік Вернадський”

Українські науковці зазначають, що вже вдруге протягом цього року стають свідками південного полярного сяйва.

До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно, — пояснюють члени експедиції на “Вернадському”.

Чому так складно побачити південне полярне сяйво в Антарктиді

Зокрема, за їх словами, для того аби побачити північне полярне сяйво необхідна низка умов. Зокрема, Землю має накрити потужне магнітне поле, на небі не має бути хмар, побачити сяйво можна тільки у нічний час.

В період антарктичного літа біля станції майже весь час світло.

Цієї ночі в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож наші полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому. І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище, — розповіли представники Національного антарктичного наукового центру.

На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині полярники бачили його неозброєним оком. 

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