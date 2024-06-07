До української антарктичної станції "Академік Вернадський" завітав імператорський пінгвін. На цій території його помітили вперше за кілька років.
Головні тези:
- Українські полярники зафіксували рідкісне явище - візит імператорського пінгвіна до станції 'Академік Вернадський'.
- Імператорські пінгвіни є найбільшими серед своїх родичів та розмножуються в найхолоднішу пору року в Антарктиді.
- Поблизу станції також спостерігаються морські котики та морські слони внаслідок глобального потепління.
- Дослідження біологів Національного антарктичного наукового центру підтверджують унікальність цього візиту.
- Цей несподіваний гість може стати інтересним об'єктом спостережень для вчених та полярників у майбутньому.
Українські полярники зустріли рідкісного пінгвіна в Антарктиді
Ці пінгвіни не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території, втім цього року стався саме той випадок, коли один з них завітав на станцію. Про це повідомили біологи Національного антарктичного наукового центру.
За словами біологів, це молодий птах, що помітно за сірим "підлітковим" забарвленням на деяких частинах голови.
Цей візит став приємною несподіванкою, оскільки імператорські пінгвіни зазвичай не гніздяться в околицях "Вернадського", віддаючи перевагу холоднішим територіям. Найближча їхня колонія знаходиться більш ніж за 300 кілометрів від українських полярників.
Цей вид птахів унікальний тим, що може глибоко проникати в найхолодніші частини Антарктиди та розмножується під час антарктичної зими, найтемнішої та найхолоднішої пори року.
Крім того, імператорські пінгвіни є найбільшими серед своїх родичів, їхній зріст досягає 1,2 метра, а вага до 50 кілограмів.
Останній візит імператорських пінгвінів на станцію був понад 3 роки тому, у грудні 2020 року.
Цей неочікуваний гість вже 2 дні перебуває поблизу станції та виявляє особливий інтерес до геомагнітної обсерваторії, відомої як "магнітка".
Українські полярники розповіли про дивовижних сусідів
Поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиці полярники зафіксували значну присутність морських котиків і морського слона. Дослідники називають це "котячим" нашестям і спостерігають приплив цих морських ссавців у регіон.
Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.