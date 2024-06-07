Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" посетил императорский пингвин. На этой территории его заметили впервые через несколько лет.

Украинские полярники встретили редкого пингвина в Антарктиде

Эти пингвины не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории, впрочем в этом году произошел именно тот случай, когда один из них посетил станцию. Об этом сообщили биологи Национального антарктического научного центра.

По словам биологов, это молодая птица, что заметно по серой "подростковой" окраске на некоторых частях головы.

Украинские полярники встретили редкого пингвина в Антарктиде

Этот визит стал приятной неожиданностью, поскольку императорские пингвины обычно не гнездятся в окрестностях "Вернадского", отдавая предпочтение более холодным территориям. Ближайшая их колония находится более чем в 300 километрах от украинских полярников.

Этот вид птиц уникален тем, что может глубоко проникать в самые холодные части Антарктиды и размножается во время антарктической зимы, самого темного и холодного времени года.

Кроме того, императорские пингвины являются самыми большими среди своих родственников, рост которых достигает 1,2 метра, а вес до 50 килограммов.

Последний визит императорских пингвинов на станцию был более трех лет назад, в декабре 2020 года.

Интересно, почему этот пингвин пришел на станцию именно сейчас? Может услышал невероятную "новость" о том, что Украина выделила миллионы "на пингвинов"? Или же узнал, что Россия и Китай заблокировали решение о предоставлении императорским пингвинам статуса охраняемого вида и решил искать защиту на "Вернадском", — говорится в сообщении. Поделиться

Этот неожиданный гость уже 2 дня находится у станции и проявляет особый интерес к геомагнитной обсерватории, известной как "магнитка".

Украинские полярники встретили редкого пингвина в Антарктиде

Украинские полярники рассказали об удивительных соседях

У украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике полярники зафиксировали значительное присутствие морских котиков и морского слона. Исследователи называют это "кошачьим" нашествием и наблюдают приток этих морских млекопитающих в регион.

В общем, антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.