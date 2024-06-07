Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" посетил императорский пингвин. На этой территории его заметили впервые через несколько лет.
Главные тезисы
- Украинские полярники зафиксировали редкое явление – визит императорского пингвина на станцию 'Академик Вернадский'.
- Императорские пингвины являются самыми большими среди своих родственников и размножаются в самое холодное время года в Антарктиде.
- Вблизи станции также наблюдаются морские котики и морские слоны из-за глобального потепления.
- Исследования биологов Национального антарктического научного центра подтверждают уникальность этого визита.
- Этот гость может стать интересным объектом наблюдений для ученых и полярников в будущем.
Украинские полярники встретили редкого пингвина в Антарктиде
Эти пингвины не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории, впрочем в этом году произошел именно тот случай, когда один из них посетил станцию. Об этом сообщили биологи Национального антарктического научного центра.
По словам биологов, это молодая птица, что заметно по серой "подростковой" окраске на некоторых частях головы.
Этот визит стал приятной неожиданностью, поскольку императорские пингвины обычно не гнездятся в окрестностях "Вернадского", отдавая предпочтение более холодным территориям. Ближайшая их колония находится более чем в 300 километрах от украинских полярников.
Этот вид птиц уникален тем, что может глубоко проникать в самые холодные части Антарктиды и размножается во время антарктической зимы, самого темного и холодного времени года.
Кроме того, императорские пингвины являются самыми большими среди своих родственников, рост которых достигает 1,2 метра, а вес до 50 килограммов.
Последний визит императорских пингвинов на станцию был более трех лет назад, в декабре 2020 года.
Этот неожиданный гость уже 2 дня находится у станции и проявляет особый интерес к геомагнитной обсерватории, известной как "магнитка".
Украинские полярники рассказали об удивительных соседях
У украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике полярники зафиксировали значительное присутствие морских котиков и морского слона. Исследователи называют это "кошачьим" нашествием и наблюдают приток этих морских млекопитающих в регион.
В общем, антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.