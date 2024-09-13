Через потужний спалах на Сонці Землю накрила сильна магнітна буря. Це дозволило мешканцям різних регіонів Землі на власні очі побачити полярне сяйво.
Головні тези:
- Сонячний корональний викид маси спричинив сильну магнітну бурю на Землі, що дозволило мешканцям багатьох країн побачити полярне сяйво у небі.
- Жителі Канади, США, Великої Британії та інших країн зафіксували унікальне світіння, спричинене зіткненням заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі.
- Прогнозуються ще два корональних викиди, які можуть призвести до подальшого виникнення полярного сяйва у небі та підвищеної сонячної активності.
- Полярне сяйво представлене різнобарвними відтінками жовтого, зеленого і рожевого кольорів, які вражають своєю красою та таємничістю.
- Метеорологічне агентство Сполученого Королівства підкреслило шанси спостерегти це природне явище в ніч з п’ятниці на суботу в багатьох регіонах країни.
Що відомо про потужну магнітну бурю на Землі і вражаюче полярне сайво
Зазначається, що корональний викид маси на Сонці відбувся 8 вересня, а вже 12 вересня дістався Землі, що дозволило мешканцям у різних регіонах планети побачити полярне сяйво.
Зокрема, фото і відео полярного сяйва почали викладати жителі Канади, США та Великої Британії.
Полярне сяйво також бачили у багатьох інших європейських країнах.
Time lapses when things got much stronger around 1am!! #northernlights #AuroraBorealis in #eryri North Wales @Netweather @metoffice #aurora @AuroraNotify @DerekTheWeather @suecharles @ThePhotoHour @StormHour #Astrophotography #pixel8a @madebygoogle pic.twitter.com/WRxUlDd5JX— Keith R (@karnlt) September 13, 2024
Підкреслюється, що протягом останніх 36 годин спостерігалась сильна сонячна активність. Відбулось кілька потужних спалахів.
При цьому до Землі ще прямують два корональних викиди, які дістануться нашої планети 13-14 вересня.
Науковці прогнозують, що рівень сонячної активності залишатиметься високим або помірним з ймовірністю нових спалахів.
Полярне сяйво — це світіння, яке виникає у верхніх шарах атмосфери Землі. Це явище відбувається, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем планети.
Жителі Британії поділились вражаючими фото полярного сяйва
Lake Windermere tonight… 💚❤️#NorthernLights #AuroraBorealis pic.twitter.com/KcK7bOAWme— Matt Pounder (@Mattpounder) September 12, 2024
Світло жовті, зелені і рожеві відтінки бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.
Метеорологічне агентство Сполученого Королівства повідомило про значні шанси побачити полярне сяйво також у ніч з п’ятниці на суботу, хоча інтенсивність буде меншою.
Couple of shots from Lincolnshire tonight… #AuroraBorealis #NorthernLights pic.twitter.com/5rHHzC5elB— russell churchill (@drummer_russ) September 12, 2024
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