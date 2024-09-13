Через потужний спалах на Сонці Землю накрила сильна магнітна буря. Це дозволило мешканцям різних регіонів Землі на власні очі побачити полярне сяйво.

Що відомо про потужну магнітну бурю на Землі і вражаюче полярне сайво

Зазначається, що корональний викид маси на Сонці відбувся 8 вересня, а вже 12 вересня дістався Землі, що дозволило мешканцям у різних регіонах планети побачити полярне сяйво.

Зокрема, фото і відео полярного сяйва почали викладати жителі Канади, США та Великої Британії.

Полярне сяйво також бачили у багатьох інших європейських країнах.

Підкреслюється, що протягом останніх 36 годин спостерігалась сильна сонячна активність. Відбулось кілька потужних спалахів.

При цьому до Землі ще прямують два корональних викиди, які дістануться нашої планети 13-14 вересня.

Науковці прогнозують, що рівень сонячної активності залишатиметься високим або помірним з ймовірністю нових спалахів.

Полярне сяйво — це світіння, яке виникає у верхніх шарах атмосфери Землі. Це явище відбувається, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем планети.

Жителі Британії поділились вражаючими фото полярного сяйва

Світло жовті, зелені і рожеві відтінки бачили у небі у ранні години 13 вересня у багатьох частинах Британії.

Метеорологічне агентство Сполученого Королівства повідомило про значні шанси побачити полярне сяйво також у ніч з п’ятниці на суботу, хоча інтенсивність буде меншою.