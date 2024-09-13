Жители разных уголков Земли стали свидетелями удивительного полярного сияния ― видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Жители разных уголков Земли стали свидетелями удивительного полярного сияния ― видео

Полярное сияние
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Источник:  Sky News

Из-за мощной вспышки на Солнце Землю накрыла сильная магнитная буря. Это позволило жителям разных регионов Земли своими глазами увидеть полярное сияние.

Главные тезисы

  • Сильная магнитная буря, вызванная корональным выбросом массы на Солнце, позволила жителям разных стран увидеть полярное сияние в небе.
  • Полярное сияние представлено разноцветными оттенками желтого, зеленого и розового цвета, поражающими своей красотой и таинственностью.
  • Прогнозируются еще два корональных выброса, которые могут привести к дальнейшему полярному сиянию и повышенной солнечной активности.
  • Ученые предполагают, что уровень солнечной активности останется высоким или умеренным, что может привести к новым вспышкам.
  • Жители различных стран, включая Канаду, США и Великобританию, делятся удивительными фотографиями и видео полярного сияния, наблюдаемого в ночных небесах.

Что известно о мощной магнитной буре на Земле и поразительном полярном сайве

Корональный выброс массы на Солнце произошел 8 сентября, а уже 12 сентября достался Земле, что позволило жителям в разных регионах планеты увидеть полярное сияние.

В частности, фото и видео полярного сияния начали выкладывать жители Канады, США и Великобритании.

Полярное сияние также виделось во многих других европейских странах.

Подчеркивается, что за последние 36 часов наблюдалась сильная солнечная активность. Произошло несколько мощных вспышек.

При этом к Земле еще направляются два корональных выброса, которые достанутся нашей планете 13-14 сентября.

Ученые прогнозируют, что уровень солнечной активности будет оставаться высоким или умеренным с вероятностью новых вспышек.

Полярное сияние — это свечение, возникающее в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление происходит, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты.

Жители Британии поделились поразительными фото полярного сияния

Светло-желтые, зеленые и розовые оттенки видели в небе в ранние часы 13 сентября во многих частях Британии.

Метеорологическое агентство Соединенного Королевства сообщило о значительных шансах увидеть полярное сияние также в ночь с пятницы на субботу, хотя интенсивность будет меньше.

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