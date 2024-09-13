Из-за мощной вспышки на Солнце Землю накрыла сильная магнитная буря. Это позволило жителям разных регионов Земли своими глазами увидеть полярное сияние.
Главные тезисы
- Сильная магнитная буря, вызванная корональным выбросом массы на Солнце, позволила жителям разных стран увидеть полярное сияние в небе.
- Полярное сияние представлено разноцветными оттенками желтого, зеленого и розового цвета, поражающими своей красотой и таинственностью.
- Прогнозируются еще два корональных выброса, которые могут привести к дальнейшему полярному сиянию и повышенной солнечной активности.
- Ученые предполагают, что уровень солнечной активности останется высоким или умеренным, что может привести к новым вспышкам.
- Жители различных стран, включая Канаду, США и Великобританию, делятся удивительными фотографиями и видео полярного сияния, наблюдаемого в ночных небесах.
Что известно о мощной магнитной буре на Земле и поразительном полярном сайве
Корональный выброс массы на Солнце произошел 8 сентября, а уже 12 сентября достался Земле, что позволило жителям в разных регионах планеты увидеть полярное сияние.
В частности, фото и видео полярного сияния начали выкладывать жители Канады, США и Великобритании.
Полярное сияние также виделось во многих других европейских странах.
Time lapses when things got much stronger around 1am!! #northernlights #AuroraBorealis in #eryri North Wales @Netweather @metoffice #aurora @AuroraNotify @DerekTheWeather @suecharles @ThePhotoHour @StormHour #Astrophotography #pixel8a @madebygoogle pic.twitter.com/WRxUlDd5JX— Keith R (@karnlt) September 13, 2024
Подчеркивается, что за последние 36 часов наблюдалась сильная солнечная активность. Произошло несколько мощных вспышек.
При этом к Земле еще направляются два корональных выброса, которые достанутся нашей планете 13-14 сентября.
Ученые прогнозируют, что уровень солнечной активности будет оставаться высоким или умеренным с вероятностью новых вспышек.
Полярное сияние — это свечение, возникающее в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление происходит, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты.
Жители Британии поделились поразительными фото полярного сияния
Lake Windermere tonight… 💚❤️#NorthernLights #AuroraBorealis pic.twitter.com/KcK7bOAWme— Matt Pounder (@Mattpounder) September 12, 2024
Светло-желтые, зеленые и розовые оттенки видели в небе в ранние часы 13 сентября во многих частях Британии.
Метеорологическое агентство Соединенного Королевства сообщило о значительных шансах увидеть полярное сияние также в ночь с пятницы на субботу, хотя интенсивность будет меньше.
Couple of shots from Lincolnshire tonight… #AuroraBorealis #NorthernLights pic.twitter.com/5rHHzC5elB— russell churchill (@drummer_russ) September 12, 2024
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