Из-за мощной вспышки на Солнце Землю накрыла сильная магнитная буря. Это позволило жителям разных регионов Земли своими глазами увидеть полярное сияние.

Что известно о мощной магнитной буре на Земле и поразительном полярном сайве

Корональный выброс массы на Солнце произошел 8 сентября, а уже 12 сентября достался Земле, что позволило жителям в разных регионах планеты увидеть полярное сияние.

В частности, фото и видео полярного сияния начали выкладывать жители Канады, США и Великобритании.

Полярное сияние также виделось во многих других европейских странах.

Подчеркивается, что за последние 36 часов наблюдалась сильная солнечная активность. Произошло несколько мощных вспышек.

При этом к Земле еще направляются два корональных выброса, которые достанутся нашей планете 13-14 сентября.

Ученые прогнозируют, что уровень солнечной активности будет оставаться высоким или умеренным с вероятностью новых вспышек.

Полярное сияние — это свечение, возникающее в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление происходит, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты.

Жители Британии поделились поразительными фото полярного сияния

Светло-желтые, зеленые и розовые оттенки видели в небе в ранние часы 13 сентября во многих частях Британии.

Метеорологическое агентство Соединенного Королевства сообщило о значительных шансах увидеть полярное сияние также в ночь с пятницы на субботу, хотя интенсивность будет меньше.