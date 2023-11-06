Полярное сияние в Украине. Астроном раскрыл детали необычного явления
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Наука и медицина
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Полярное сияние в Украине. Астроном раскрыл детали необычного явления

Полярное сияние
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Источник:  РБК Украина

Вечером 5 ноября в ряде областей Украины можно было наблюдать красное полярное сияние. В прошлый раз подобное явление заметили в апреле на Харьковщине.

Почему над Украиной возникло красное полярное сияние

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, что обычно полярное сияние имеет зелено-красный цвет.

Поэтому июньское сияние над областями Украины было почти типичным. Такой цвет образует атомный кислород.

Полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. Астроном объясняет, что когда на Солнце происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство.

Некоторые из них попадают в магнитосферу Земли, но магнитное поле большинство этих частиц отсеивает, но некоторые могут проникать в атмосферу и возбуждать атомы газов.

Активность Солнца растет постепенно, а не сиюминутно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем 5 лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайший год таких сияний будет больше, но сколько точно сказать трудно.

Станет ли полярное сияние постоянным явлением

Астроном подчеркивает, что спрогнозировать появление сияния сложно, однако оно не станет постоянным явлением для Украины.

Спрогнозировать его появление с точностью до нескольких дней – сложно, потому что астрономы не могут предусмотреть вспышки и выбросы веществ на Солнце – а это первопричина геомагнитной бури и, следовательно, полярного сияния. Но, если такое событие произошло, особенно сильное, и поток частиц от него направлен на Землю, то можно говорить о том, что через несколько часов или за сутки будет геомагнитная буря и полярные сияния.

Напомним, что накануне красное полярное сияние было видно в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской области.

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