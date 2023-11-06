Полярное сияние в Украине. Астроном раскрыл детали необычного явления

Вечером 5 ноября в ряде областей Украины можно было наблюдать красное полярное сияние. В прошлый раз подобное явление заметили в апреле на Харьковщине.

Почему над Украиной возникло красное полярное сияние

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, что обычно полярное сияние имеет зелено-красный цвет.

Поэтому июньское сияние над областями Украины было почти типичным. Такой цвет образует атомный кислород.

Ukrainians are currently witnessing the northern lights, also known as the aurora borealis, a very rare phenomenon for Ukraine. pic.twitter.com/3KfMbVr0NP — UNITED24media (@United24media) November 5, 2023

Полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. Астроном объясняет, что когда на Солнце происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство.

Некоторые из них попадают в магнитосферу Земли, но магнитное поле большинство этих частиц отсеивает, но некоторые могут проникать в атмосферу и возбуждать атомы газов.

Активность Солнца растет постепенно, а не сиюминутно, поэтому оно сейчас уже существенно активнее, чем 5 лет назад, но пик активности, согласно прогнозам, будет в следующем году. Поэтому в ближайший год таких сияний будет больше, но сколько точно сказать трудно. Поделиться

У Чернігові та області сьогодні бачили північне сяйво. pic.twitter.com/SabjIC0oaG — Пороблено (@cgtr) November 5, 2023

Станет ли полярное сияние постоянным явлением

Астроном подчеркивает, что спрогнозировать появление сияния сложно, однако оно не станет постоянным явлением для Украины.

Спрогнозировать его появление с точностью до нескольких дней – сложно, потому что астрономы не могут предусмотреть вспышки и выбросы веществ на Солнце – а это первопричина геомагнитной бури и, следовательно, полярного сияния. Но, если такое событие произошло, особенно сильное, и поток частиц от него направлен на Землю, то можно говорить о том, что через несколько часов или за сутки будет геомагнитная буря и полярные сияния. Поделиться

Напомним, что накануне красное полярное сияние было видно в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской области.