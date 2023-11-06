Полярное сияние в Украине. Астроном раскрыл детали необычного явления

Вечером 5 ноября в ряде областей Украины можно было наблюдать красное полярное сияние. В прошлый раз подобное явление заметили в апреле на Харьковщине.
Почему над Украиной возникло красное полярное сияние
Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, что обычно полярное сияние имеет зелено-красный цвет.
Поэтому июньское сияние над областями Украины было почти типичным. Такой цвет образует атомный кислород.
Полярное сияние появляется из-за большой активности Солнца. Астроном объясняет, что когда на Солнце происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство.
Некоторые из них попадают в магнитосферу Земли, но магнитное поле большинство этих частиц отсеивает, но некоторые могут проникать в атмосферу и возбуждать атомы газов.
Станет ли полярное сияние постоянным явлением
Астроном подчеркивает, что спрогнозировать появление сияния сложно, однако оно не станет постоянным явлением для Украины.
Напомним, что накануне красное полярное сияние было видно в Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской области.
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