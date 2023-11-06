Полярне сяйво в Україні. Астроном розкрив деталі незвичного явища

Ввечері 5 листопада в низці областей України можна було спостерігати червоне полярне сяйво. Минулий раз подібне явище помітили у квітні на Харківщині.

Чому над Україною виникло червоне полярне сяйво

Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів, що зазвичай полярне сяйво має зелено-червоний колір.

Тому червне сяйво над областями України було майже типовим. Такий колір утворює атомарний кисень.

Ukrainians are currently witnessing the northern lights, also known as the aurora borealis, a very rare phenomenon for Ukraine. pic.twitter.com/3KfMbVr0NP — UNITED24media (@United24media) November 5, 2023

Полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Астроном пояснює, що коли на Сонці стається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір.

Деякі з них потрапляють у у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів.

Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж 5 років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко. Поширити

У Чернігові та області сьогодні бачили північне сяйво. pic.twitter.com/SabjIC0oaG — Пороблено (@cgtr) November 5, 2023

Чи стане полярне сяйво постійним явищем

Астроном підкреслює, що спрогнозувати появу сяйва складно, проте воно не стане постійним явищем для України.

Спрогнозувати його появу із точністю до кількох днів - складно, бо астрономи не можуть передбачити спалахи і викиди речовин на Сонці - а це першопричина геомагнітної бурі й, отже, полярного сяйва. Але, якщо така подія відбулася, особливо сильна, і потік частинок від неї спрямований на Землю, то можна говорити про те, що за кілька годин чи упродовж доби буде геомагнітна буря і полярні сяйва. Поширити

Нагадаємо, що напередодні червоне полярне сяйво було видно у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській області.