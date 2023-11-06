Полярне сяйво в Україні. Астроном розкрив деталі незвичного явища

Ввечері 5 листопада в низці областей України можна було спостерігати червоне полярне сяйво. Минулий раз подібне явище помітили у квітні на Харківщині.
Чому над Україною виникло червоне полярне сяйво
Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів, що зазвичай полярне сяйво має зелено-червоний колір.
Тому червне сяйво над областями України було майже типовим. Такий колір утворює атомарний кисень.
Полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Астроном пояснює, що коли на Сонці стається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір.
Деякі з них потрапляють у у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів.
Чи стане полярне сяйво постійним явищем
Астроном підкреслює, що спрогнозувати появу сяйва складно, проте воно не стане постійним явищем для України.
Нагадаємо, що напередодні червоне полярне сяйво було видно у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській області.
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