Північне сяйво "Аврора" над Україною — з'явилися вражаючі фото

Що відомо про північне сяйво “Аврора”

Астрономи звертають увагу на те, що це напрочуд красиве явище має декілька назв – полярне сяйво, північне сяйво (Aurora Borealis), південне сяйво (Aurora Australis), Аврора (Aurora).

Що важливо розуміти, це атмосферне оптичне явище, світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

За словами науковців, полярні сяйва можна спостерігати на високих широтах обох півкуль навколо магнітних полюсів Землі.

Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент «збуджується» і на якій висоті залежить колір сяйва. Відомі кольори – червоний (наприклад, так світиться кисень на висотах 200—400 км), зелений, ультрафіолетовий, фіолетовий. Але кожне сяйво має свою неповторну гамму через відмінності хімічного складу атмосфери та конкретні погодні умови. Поширити

Варто також звернути увагу на те, сяйва навесні та восени виникають частіше, ніж взимку та влітку. Пік припадає на періоди весняного та осіннього рівнодення.

Вчені змогли дізнатися, як звучить полярне сяйво

Ще 100 років тому у наукових колах почалися дискусії щодо того, чи утворюються звуки через появу полярного сяйва.

Доволі довго всі були переконані в тому, що "звуки" насправді були слуховими ілюзіями. Однак вчений Карл Стьормер довів, що полярне сяйво дійсно має свою унікальну “музику”