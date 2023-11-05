Северное сияние "Аврора" над Украиной — появились впечатляющие фото
Категория
Интересное
Дата публикации

Северное сияние "Аврора" над Украиной — появились впечатляющие фото

северное сияние Аврора
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 5 ноября украинцы в разных регионах страны смогли насладиться крайне необычным природным явлением, которое называется северное сияние "Аврора".

Что известно о северном сиянии "Аврора"

Астрономы обращают внимание на то, что это удивительно красивое явление имеет несколько названий – полярное сияние, северное сияние (Aurora Borealis), южное сияние (Aurora Australis), Аврора (Aurora).

Что важно понимать, это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

По словам ученых, полярные сияния можно наблюдать на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

Основными элементами нашей атмосферы являются кислород и азот. От того, какой именно элемент возбуждается и на какой высоте зависит цвет сияния. Известные цвета – красный (например, светящийся кислород на высотах 200—400 км), зеленый, ультрафиолетовый, фиолетовый. Но каждое сияние имеет свою неповторимую гамму из-за отличий химического состава атмосферы и конкретных погодных условий.

Следует также обратить внимание на то, сияния весной и осенью возникают чаще, чем зимой и летом. Пик приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия.

Ученые смогли узнать, как звучит полярное сияние

Еще 100 лет назад в научных кругах начались дискуссии о том, образуются ли звуки из-за появления полярного сияния.

Довольно долго все были убеждены в том, что "звуки" действительно были слуховыми иллюзиями. Однако ученый Карл Стёрмер доказал, что полярное сияние действительно издает свою уникальную "музыку"

Это интересный слабый свистящий звук, четко волнообразный, который, казалось, точно соответствует вибрациям полярного сияния, – поделился своим впечатлением помощник Карла Стёрмера Ганс Елструп.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В сети показали северное сияние в Норвегии: зрелищные фото и видео
В сети показали северное сияние в Норвегии: зрелищные фото и видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине наблюдали полярное сияние — невероятные фото и видео
В Украине наблюдали полярное сияние — невероятные фото и видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Сияние да Винчи. На выходных украинцы смогут увидеть редкое затмение
Сияние да Винчи. На выходных украинцы смогут увидеть редкое затмение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.