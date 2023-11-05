Северное сияние "Аврора" над Украиной — появились впечатляющие фото

Вечером 5 ноября украинцы в разных регионах страны смогли насладиться крайне необычным природным явлением, которое называется северное сияние "Аврора".
Что известно о северном сиянии "Аврора"
Астрономы обращают внимание на то, что это удивительно красивое явление имеет несколько названий – полярное сияние, северное сияние (Aurora Borealis), южное сияние (Aurora Australis), Аврора (Aurora).
Что важно понимать, это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
По словам ученых, полярные сияния можно наблюдать на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.
Следует также обратить внимание на то, сияния весной и осенью возникают чаще, чем зимой и летом. Пик приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия.
Ученые смогли узнать, как звучит полярное сияние
Еще 100 лет назад в научных кругах начались дискуссии о том, образуются ли звуки из-за появления полярного сияния.
Довольно долго все были убеждены в том, что "звуки" действительно были слуховыми иллюзиями. Однако ученый Карл Стёрмер доказал, что полярное сияние действительно издает свою уникальную "музыку"
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