Северное сияние "Аврора" над Украиной — появились впечатляющие фото

Что известно о северном сиянии "Аврора"

Астрономы обращают внимание на то, что это удивительно красивое явление имеет несколько названий – полярное сияние, северное сияние (Aurora Borealis), южное сияние (Aurora Australis), Аврора (Aurora).

Что важно понимать, это атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы планеты, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

По словам ученых, полярные сияния можно наблюдать на высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

Основными элементами нашей атмосферы являются кислород и азот. От того, какой именно элемент возбуждается и на какой высоте зависит цвет сияния. Известные цвета – красный (например, светящийся кислород на высотах 200—400 км), зеленый, ультрафиолетовый, фиолетовый. Но каждое сияние имеет свою неповторимую гамму из-за отличий химического состава атмосферы и конкретных погодных условий. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, сияния весной и осенью возникают чаще, чем зимой и летом. Пик приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия.

Ученые смогли узнать, как звучит полярное сияние

Еще 100 лет назад в научных кругах начались дискуссии о том, образуются ли звуки из-за появления полярного сияния.

Довольно долго все были убеждены в том, что "звуки" действительно были слуховыми иллюзиями. Однако ученый Карл Стёрмер доказал, что полярное сияние действительно издает свою уникальную "музыку"