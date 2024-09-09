За словами учасників української полярної експедиції, острів Галіндез, на якому розміщується станція "Академік Вернадський", вже більша місяця вкритий кригою.

Українські полярники відзначають позитив у поверненні криги на острові Галіндез

Полярники пояснюють, що крижаний покрив, якого майже не було минулого року, дуже важливий, адже він відокремлює океан від атмосфери і блокує процеси глобального потепління.

В Антарктиці — перші дні весни. І ми вже маємо гарну новину про зиму, що минула: біля "Вернадського" стала морська крига, — підкреслюють представники Національного антарктичного центру. Поширити

Полярники зазначили, що з 5 серпня не можуть здійснювати виходи на човнах в океан, оскільки акваторія навколо острову Галіндез вкрита кригою.

За словами учасника 29-ї УАЕ Віталія Камінського, супутникові знімки показали, що кригою вкрилось все навколо острову у радіусі близька 100 км.

Полярники зазначають, що у 2023 році криги на острові Галіндез майже не було. При цьому 2023 рік встановив неприємний рекорд за мінімальною кількістю криги від початку спостережень.

Як морська крига допомагає сповільнити процеси глобального потепління в Антарктиді

Морська крига діє як ковдра і відокремлює океан від атмосфери, запобігаючи потраплянню сонячного світла в океан і утримуючи тепло, яке зберігається у воді і може нагрівати атмосферу.