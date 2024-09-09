В Антарктиці ― перші дні весни. Українські полярники поділились світлинами з "крижаного полону"
Категорія
Наука та медицина
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В Антарктиці ― перші дні весни. Українські полярники поділились світлинами з "крижаного полону"

Станція "Академік Вернадський"

За словами учасників української полярної експедиції, острів Галіндез, на якому розміщується станція "Академік Вернадський", вже більша місяця вкритий кригою. 

Головні тези:

  • Відновлення морської криги на острові Галіндез у Антарктиці допомагає відокремити океан від атмосфери та сповільнює процеси глобального потепління.
  • Полярники відзначають позитивні наслідки появи морської криги, якої майже не було у попередні роки, оскільки вона блокує процеси глобального потепління.
  • Морська крига діє як ковдра, утримуючи тепло в океані та запобігаючи потраплянню сонячного світла в воду, що має велике значення для екосистеми Антарктиди.
  • Наявність морської криги на острові Галіндез стимулює народження тюленяток, відпочинок та мандрівки різних видів дорослих тюленів та пінгвінів у регіоні.
  • Поява морської криги на острові Галіндез свідчить про відновлення природного балансу в Антарктиці та важливість цього явища для морської екосистеми.

Українські полярники відзначають позитив у поверненні криги на острові Галіндез

Полярники пояснюють, що крижаний покрив, якого майже не було минулого року, дуже важливий, адже він відокремлює океан від атмосфери і блокує процеси глобального потепління.

В Антарктиці — перші дні весни. І ми вже маємо гарну новину про зиму, що минула: біля "Вернадського" стала морська крига, — підкреслюють представники Національного антарктичного центру.

Полярники зазначили, що з 5 серпня не можуть здійснювати виходи на човнах в океан, оскільки акваторія навколо острову Галіндез вкрита кригою.

За словами учасника 29-ї УАЕ Віталія Камінського, супутникові знімки показали, що кригою вкрилось все навколо острову у радіусі близька 100 км.

Полярники зазначають, що у 2023 році криги на острові Галіндез майже не було. При цьому 2023 рік встановив неприємний рекорд за мінімальною кількістю криги від початку спостережень.

Як морська крига допомагає сповільнити процеси глобального потепління в Антарктиді

Морська крига діє як ковдра і відокремлює океан від атмосфери, запобігаючи потраплянню сонячного світла в океан і утримуючи тепло, яке зберігається у воді і може нагрівати атмосферу.

А ще крижини є місцем народження тюленяток, відпочинку і мандрів різних видів дорослих тюленів, імператорських пінгвінів. До речі, уже зовсім скоро очікуємо появу цуценят тюленів Ведделла поблизу "Вернадського”. — додають в Національному арктичному центрі.

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Категорія
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