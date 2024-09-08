За словами науковця з Кембриджського університету Еріка Вольфа, крижаний щит Антарктиди утворився лише 34 млн років тому, а до цього територія континенту була вкрита тундрою та хвойними лісами.

Що відомо про вигляд Антарктиди у минулому

Зазначається, що близько 50 млн років тому температура на планеті була приблизно на 14 градусів вищою за нинішню.

Однак у наступні 16 млн років клімат ставав дедалі холоднішим.

Десь близько 34 млн років тому на кордоні між еоценом і олігоценом, температура була вищою вже лише на 8 градусів, ніж зараз.

Науковці вважають, що формування льодовикового щита Антарктиди відбулось за рахунок загального зниження температури на планеті, а також через рух літосферних плит.

Антарктида

Що вплинуло на суттєве похолодання в Антарктиді

Дослідниця з з Імперського коледжу Лондона Тіна ван де Флірдт зазначила, що чим більше атмосфера містить вуглекислого газу, тим більш високою буде температура на планеті.

У період близько 60-50 млн років тому концентрація вуглекислого газу в атмосфері була у 2-2,5 рази вищою за нинішню.

Однак десь 34 млн років тому вона почала зменшуватись.

За словами Еріка Вольфа, десь у цей час Південна Америка й Антарктида остаточно розділились, утворивши протоку Дрейка.

Вода, що циркулювала навколо узбережжя Антарктиди, повністю ізолювала континент від інших.

Крім того, було складене проходження теплих повітряних мас над Південним океаном і температура в Антарктиді ще більше впала.

Зазначається, що зниженню концентрації вуглекислого газу в атмосфері міг сприяти рух літосферних плит за рахунок вивітрювання гірських порід і вулканічної активності.

Науковці не виключають, що у майбутньому в Антарктиді знов можуть стрімко поширитись рослини, адже на Землі вже були періоди сильного потепління, які можуть повторитися.

Хоча діяльність людини, найімовірніше, не зможе повністю позбавити цей контитент льоду, його більшу частину він все ж може втратити.