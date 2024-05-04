"Засмагає" на крижині. Українські полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди

Полярники зі станції “Академік Вернадський” опублікували зустріч із морським леопардом та його реакцією на їхню появу.

Полярники показали морського леопарда на крижині

Учасник 28-мої Української антарктичної експедиції Олександр Милашевський виклав відео, на якому полярники зустріли морського леопарда. При їхньому виді він продовжив спокійно лежати на крижині. Очевидці прокоментували випадок так:

Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує. За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це – один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів. Але полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває. Поширити

Удалині видніється станція “Академік Вернадський”. У цьому сезоні декілька з цих тварин постійно знаходилися у водоймі поблизу станції.

Цей морський леопард міг полювати на пінгвінів у субантарктичній зоні, де на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", їх було рекордних 7 тисяч.

В НАНЦ також повідомляють, що цей вид тюленів воліє бути самотнім і шукає партнера лише під час спарювання.