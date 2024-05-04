"Засмагає" на крижині. Українські полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Засмагає" на крижині. Українські полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди

Морський леопард
Джерело:  Українська правда

Полярники зі станції “Академік Вернадський” опублікували зустріч із морським леопардом та його реакцією на їхню появу.

Полярники показали морського леопарда на крижині

Учасник 28-мої Української антарктичної експедиції Олександр Милашевський виклав відео, на якому полярники зустріли морського леопарда. При їхньому виді він продовжив спокійно лежати на крижині. Очевидці прокоментували випадок так:

Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує. За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це – один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів. Але полює він лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває.

Удалині видніється станція “Академік Вернадський”. У цьому сезоні декілька з цих тварин постійно знаходилися у водоймі поблизу станції.

Цей морський леопард міг полювати на пінгвінів у субантарктичній зоні, де на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", їх було рекордних 7 тисяч.

В НАНЦ також повідомляють, що цей вид тюленів воліє бути самотнім і шукає партнера лише під час спарювання.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідження мозку риб призвело до несподіваного відкриття про пам’ять людини
Дослідження мозку риб призвело до несподіваного відкриття про пам’ять людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Арктичні зомбі-віруси з Сибіру можуть призвести до нової пандемії — дослідження
Сибір
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чому почав танути найширший у світі "льодовик Судного дня" — дані дослідження
Льодовик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?