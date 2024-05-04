"Засмагає" на крижині. Українські полярники показали найголовнішого хижака Антарктиди

Полярники зі станції “Академік Вернадський” опублікували зустріч із морським леопардом та його реакцією на їхню появу.
Полярники показали морського леопарда на крижині
Учасник 28-мої Української антарктичної експедиції Олександр Милашевський виклав відео, на якому полярники зустріли морського леопарда. При їхньому виді він продовжив спокійно лежати на крижині. Очевидці прокоментували випадок так:
Удалині видніється станція “Академік Вернадський”. У цьому сезоні декілька з цих тварин постійно знаходилися у водоймі поблизу станції.
Цей морський леопард міг полювати на пінгвінів у субантарктичній зоні, де на острові Галіндез, де розташований "Вернадський", їх було рекордних 7 тисяч.
В НАНЦ також повідомляють, що цей вид тюленів воліє бути самотнім і шукає партнера лише під час спарювання.
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