Арктичні зомбі-віруси з Сибіру можуть призвести до нової пандемії — дослідження

Генетик Жан-Мішель Клавері на чолі групи вчених виділив живі віруси в Сибіру та показав, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що ці арктичні зомбі-віруси тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою.
Зомбі-віруси з вічної мерзлоти Сибіру: що відомо
Вчені попереджають, що нову страшну пандемію можуть спровокувати віруси-зомбі, які через потепління розмерзаються у Сибіру
Про це повідомляє The Guardian.
Вчені вже почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювань, викликаних стародавніми мікроорганізмами.
Також він зазначає, що мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Він вважає це серйозною прогалиною:
Цю думку підтримала і вірусологиня Маріон Купманс з медичного центру Erasmus у Роттердамі.
У 2014 році генетик Жан-Мішель Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою.
Що відомо про масове зараження окупантів сибірською виразкою у Запорізькій області
Федоров зазначив, що під час риття окопів російські військові злочинці натрапили на масове поховання скота і заразились сибірською виразкою.
В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.
За даними мера, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.
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