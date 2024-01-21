Арктичні зомбі-віруси з Сибіру можуть призвести до нової пандемії — дослідження

Генетик Жан-Мішель Клавері на чолі групи вчених виділив живі віруси в Сибіру та показав, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що ці арктичні зомбі-віруси тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою.

Зомбі-віруси з вічної мерзлоти Сибіру: що відомо

Вчені попереджають, що нову страшну пандемію можуть спровокувати віруси-зомбі, які через потепління розмерзаються у Сибіру

Про це повідомляє The Guardian.

Штами цих вірусів-зомбі вже були виділені дослідниками, які висловили побоювання, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована не новою для науки хворобою, а хворобою з далекого минулого, – йдеться у повідомленні. Поширити

Вчені вже почали планувати арктичну мережу моніторингу, яка б виявляла ранні випадки захворювань, викликаних стародавніми мікроорганізмами.

На цей момент аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ, – сказав генетик Жан-Мішель Клавері з Університету Екс-Марсель. Поширити

Також він зазначає, що мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Він вважає це серйозною прогалиною:

Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби. Поширити

Цю думку підтримала і вірусологиня Маріон Купманс з медичного центру Erasmus у Роттердамі.

Ми не знаємо, які віруси лежать там у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що може бути один, здатний спровокувати спалах хвороби – скажімо, стародавньої форми поліомієліту. Ми повинні припустити, що щось подібне може статися, – припускає вірусологиня. Поширити

У 2014 році генетик Жан-Мішель Клавері очолював групу вчених, які виділили живі віруси в Сибіру та показали, що вони все ще можуть інфікувати одноклітинні організми. Навіть те, що вони тисячі років були поховані у вічній мерзлоті, не стане проблемою.

Подальші дослідження, опубліковані минулого року, показали існування кількох різних вірусних штамів із семи різних місць у Сибіру та показали, що вони можуть інфікувати культивовані клітини. Вік одного зразка вірусу становив 48 500 років, – пише The Guardian. Поширити

Що відомо про масове зараження окупантів сибірською виразкою у Запорізькій області

Федоров зазначив, що під час риття окопів російські військові злочинці натрапили на масове поховання скота і заразились сибірською виразкою.

В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

За даними мера, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко списали та вивезли у невідомому напрямку.