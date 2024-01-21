Арктические зомби-вирусы из Сибири могут привести к новой пандемии — данные исследования

Генетик Жан-Мишель Клавери во главе группы учёных выделил живые вирусы в Сибири и показал, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы. Даже то, что эти арктические зомби-вирусы тысячи лет покоились в вечной мерзлоте, не станет проблемой.

Зомби-вирусы из вечной мерзлоты Сибири: что известно

Ученые предупреждают, что новую страшную пандемию могут спровоцировать вирусы-зомби, которые из-за потепления размерзаются в Сибири

Об этом сообщает The Guardian.

Штаммы этих вирусов-зомби уже были выделены исследователями, выразившими опасение, что новая глобальная чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована не новой для науки болезнью, а болезнью из далекого прошлого, – говорится в сообщении. Поделиться

Ученые уже начали планировать арктическую сеть мониторинга, которая выявляла бы ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

В настоящее время анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север, – сказал генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель. Поделиться

Также он отмечает, что мало внимания уделяется вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг. Он считает это серьезным пробелом:

Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни. Поделиться

Это мнение поддержала и вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

Мы не знаем, какие вирусы лежат там в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что может быть один, способный спровоцировать вспышку болезни – скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что что-то подобное может произойти, – предполагает вирусолог. Поделиться

В 2014 году генетик Жан-Мишель Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы. Даже то, что они тысячи лет были похоронены в вечной мерзлоте, не станет проблемой.

Последующие исследования, опубликованные в прошлом году, показали существование нескольких различных вирусных штаммов из семи разных мест в Сибири и показали, что они могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного образца вируса составлял 48 500 лет, – пишет The Guardian. Поделиться

Что известно о массовом заражении оккупантов сибирской язвой в Запорожской области

Федоров отметил, что во время рытья окопов российские военные преступники натолкнулись на массовое захоронение скота и заразились сибирской язвой.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.