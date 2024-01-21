Арктические зомби-вирусы из Сибири могут привести к новой пандемии — данные исследования

Генетик Жан-Мишель Клавери во главе группы учёных выделил живые вирусы в Сибири и показал, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы. Даже то, что эти арктические зомби-вирусы тысячи лет покоились в вечной мерзлоте, не станет проблемой.
Зомби-вирусы из вечной мерзлоты Сибири: что известно
Ученые предупреждают, что новую страшную пандемию могут спровоцировать вирусы-зомби, которые из-за потепления размерзаются в Сибири
Об этом сообщает The Guardian.
Ученые уже начали планировать арктическую сеть мониторинга, которая выявляла бы ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.
Также он отмечает, что мало внимания уделяется вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг. Он считает это серьезным пробелом:
Это мнение поддержала и вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Erasmus в Роттердаме.
В 2014 году генетик Жан-Мишель Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы. Даже то, что они тысячи лет были похоронены в вечной мерзлоте, не станет проблемой.
Что известно о массовом заражении оккупантов сибирской язвой в Запорожской области
Федоров отметил, что во время рытья окопов российские военные преступники натолкнулись на массовое захоронение скота и заразились сибирской язвой.
В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.
По данным мэра, двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-