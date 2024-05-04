"Загорает" на льдине. Украинские полярники показали самого главного хищника Антарктиды

Полярники со станции "Академик Вернадский" опубликовали встречу с морским леопардом и его реакцией на их появление.
Полярники показали морского леопарда на льдине
Участник 28-й Украинской антарктической экспедиции Александр Милашевский выложил видео, на котором полярники встретили морского леопарда. При их виде он продолжил спокойно лежать на льдине. Очевидцы прокомментировали случай так:
Вдали виднеется станция "Академик Вернадский". В этом сезоне несколько из этих животных постоянно находились в водоеме вблизи станции.
Этот морской леопард мог охотиться за пингвинами в субантарктической зоне, где на острове Галиндез, где расположен "Вернадский", их было рекордных 7 тысяч.
В НАНЦ также сообщают, что этот вид тюленей предпочитает быть одиноким и ищет партнера только во время спаривания.
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