По словам ученого из Кембриджского университета Эрика Вольфа, ледяной щит Антарктиды образовался всего 34 млн. лет назад, а до этого территория континента была покрыта тундрой и хвойными лесами.

Что известно об виде Антарктиды в прошлом

Отмечается, что около 50 млн лет назад температура на планете была примерно на 14 градусов выше нынешней.

Однако в последующие 16 млн лет климат становился все холоднее.

Где-то около 34 млн лет назад на границе между эоценом и олигоценом температура была выше уже всего на 8 градусов, чем сейчас.

Ученые считают, что формирование ледникового щита Антарктиды произошло за счет общего понижения температуры на планете, а также из-за движения литосферных плит.

Антарктида

Что повлияло на существенное похолодание в Антарктиде

Исследовательница из Имперского колледжа Лондона Тина ван де Флирдт отметила, что чем больше атмосфера содержит углекислый газ, тем более высокой будет температура на планете.

В период около 60-50 млн лет назад концентрация углекислого газа в атмосфере была в 2-2,5 раза выше нынешней.

Однако где-то 34 млн лет назад она начала уменьшаться.

По словам Эрика Вольфа, где-то в это время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, образовав пролив Дрейка.

Вода, циркулировавшая вокруг побережья Антарктиды, полностью изолировала континент от других.

Кроме того, было сложено прохождение теплых воздушных масс над Южным океаном и температура в Антарктиде еще больше упала.

Отмечается, что снижению концентрации углекислого газа в атмосфере могло способствовать движение литосферных плит за счет выветривания горных пород и вулканической активности.

Ученые не исключают, что в будущем в Антарктиде снова могут быстро распространиться растения, ведь на Земле уже были периоды сильного потепления, которые могут повториться.

Хотя деятельность человека, вероятнее всего, не сможет полностью лишить этот контитент льда, его большую часть он может потерять.