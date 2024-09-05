Британские вирусологи выяснили, что вирус птичьего гриппа H5N1 стремительно распространяется среди многих видов обитающих в Антарктиде птиц.

Что известно о распространении вируса птичьего гриппа в Антарктиде

Вирусологи отмечают, что речь идет об антарктических крячках, крячках Южной Джорджии и бурых поморниках.

Исследователи осуществляли экспедиции в субантарктические и антарктические регионы в течение 2022-2023 годов и обнаружили инфицированных птиц во всех районах, которые смогли посетить.

После этого ученые провели генетический анализ обнаруженных вирусов и узнали, что птичий грипп попал в субантарктические районы из Южной Америки, скорее всего, из-за перелетных птиц, откуда распространился на антарктические районы.

Птицы Антарктиды

Вирусологи также проводили исследования двух видов пингвинов — королевского и южного, однако не обнаружили у них никаких признаков инфицирования вирусом птичьего гриппа.

По словам ученых, пока остается непонятным, как вирус птичьего гриппа влияет на популяции птиц в Антарктиде.

Что известно о распространении H5N1 в мире

Вирус птичьего гриппа H5N1 распространяется среди животных по всему миру.

В некоторых случаях инфицироваться могут и взрослые люди, и даже дети.

При этом вирус птичьего гриппа недавно обнаружили в говядине.

По словам ученых, дальнейшее стремительное распространение птичьего гриппа по миру может спровоцировать новую пандемию при отсутствии необходимого иммунитета.

Австралийская компания CSL Seqirus уже разработала вакцину от птичьего гриппа для тех, кто имеет повышенный риск заражения. Финляндия станет первой страной, которая будет ее использовать.