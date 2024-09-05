Британские вирусологи выяснили, что вирус птичьего гриппа H5N1 стремительно распространяется среди многих видов обитающих в Антарктиде птиц.
Главные тезисы
- Генетический анализ позволил выявить происхождение вируса птичьего гриппа H5N1 из Южной Америки, где он распространился через перелетных птиц в Антарктиду.
- Исследователи обнаружили рост инфицированности птиц в Антарктиде, но пингвины королевские и южные не являются носителями вируса.
- Птичий грипп H5N1 распространяется по всему миру, включая возможное заражение людей и животных, что угрожает возникновением новой пандемии.
- Ученые проводили исследования на антарктических крячках, крячках Южной Джорджии и бурых поморниках, выявив стремительное распространение вируса.
- Австралийская компания CSL Seqirus разработала вакцину от птичьего гриппа для рисковых групп, начиная с Финляндии, дабы предотвратить возможные последствия распространения вируса.
Что известно о распространении вируса птичьего гриппа в Антарктиде
Вирусологи отмечают, что речь идет об антарктических крячках, крячках Южной Джорджии и бурых поморниках.
Исследователи осуществляли экспедиции в субантарктические и антарктические регионы в течение 2022-2023 годов и обнаружили инфицированных птиц во всех районах, которые смогли посетить.
После этого ученые провели генетический анализ обнаруженных вирусов и узнали, что птичий грипп попал в субантарктические районы из Южной Америки, скорее всего, из-за перелетных птиц, откуда распространился на антарктические районы.
Вирусологи также проводили исследования двух видов пингвинов — королевского и южного, однако не обнаружили у них никаких признаков инфицирования вирусом птичьего гриппа.
По словам ученых, пока остается непонятным, как вирус птичьего гриппа влияет на популяции птиц в Антарктиде.
Что известно о распространении H5N1 в мире
Вирус птичьего гриппа H5N1 распространяется среди животных по всему миру.
В некоторых случаях инфицироваться могут и взрослые люди, и даже дети.
При этом вирус птичьего гриппа недавно обнаружили в говядине.
По словам ученых, дальнейшее стремительное распространение птичьего гриппа по миру может спровоцировать новую пандемию при отсутствии необходимого иммунитета.
Австралийская компания CSL Seqirus уже разработала вакцину от птичьего гриппа для тех, кто имеет повышенный риск заражения. Финляндия станет первой страной, которая будет ее использовать.
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