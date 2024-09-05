Британські вірусологи з'ясували, що вірус пташиного грипу H5N1 стрімко поширюється серед багатьох видів птахів, що мешкають в Антарктиді.
Головні тези:
- Вірусологи з Британії виявили стрімке поширення пташиного грипу H5N1 серед птахів у регіонах Антарктиди.
- Дослідники провели генетичний аналіз вірусів та виявили походження вірусу з Південної Америки через перельотних птахів.
- Інфікованість птахів в Антарктиді зростає, проте пінгвіни королівські та південні не виявлені як інфіковані вірусом.
- Пташиний грип H5N1 поширюється по всьому світу, включаючи інфікування тварин та людей, що може спровокувати нову пандемію.
- Австралійська компанія CSL Seqirus розробила вакцину від пташиного грипу для ризикових груп, починаючи використання від Фінляндії.
Що відомо про поширення вірусу пташиного грипу в Антарктиді
Вірусологи зазначають, що мова йде про антарктичних крячків, крячків Південної Джорджії та бурих поморників.
Дослідники здійснювали експедиції до субантарктичних і антарктичних регіонів протягом 2022-2023 років і виявили птахів, що були інфіковані, у всіх районах, які змогли відвідати.
Після цього науковці провели генетичний аналіз виявлених вірусів і дізнались, що пташиний грип потрапив до субантарктичних районів з Південної Америки, скоріш за все, через перельотних птахів, звідки поширився на антарктичні райони.
Вірусологи також проводили дослідження двох видів пінгвінів — королівського та південного, однак не виявили в них жодних ознак інфікування вірусом пташиного грипу.
За словами науковців, поки залишається незрозумілим, як саме вірус пташиного грипу впливає на популяції птахів в Антарктиді.
Що відомо про поширення H5N1 у світі
Вірус пташиного грипу H5N1 поширюється серед тварин по всьому світу.
У деяких випадках інфікуватись можуть і дорослі люди, і навіть діти.
При цьому вірус пташиного грипу нещодавно виявили у яловичині.
За словами науковців, подальше стрімке поширення пташиного грипу по світу може спровокувати нову пандемію у разі відсутності необхідного імунітету.
Австралійська компанія CSL Seqirus вже розробила вакцину від пташиного грипу для тих, хто має підвищений ризик зараження. Фінляндія стане першою країною, яка її використовуватиме.
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