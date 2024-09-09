В Антарктике ― первые дни весны. Украинские полярники поделились фотографиями из "ледяного плена"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Антарктике ― первые дни весны. Украинские полярники поделились фотографиями из "ледяного плена"

Станция "Академик Вернадский"
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По словам участников украинской полярной экспедиции, остров Галиндез, на котором размещается станция "Академик Вернадский", уже больше месяца покрыт льдом.

Главные тезисы

  • Морской лед на острове Галиндез в Антарктиде благоприятно влияет на экосистему региона, способствуя рождению тюленей и путешествиям различных видов животных.
  • Присутствие морского льда помогает отделить океан от атмосферы, замедляя процессы глобального потепления и предотвращая пагубное воздействие солнечного света на морскую экосистему.
  • Украинские полярники отмечают положительные последствия появления морского льда на острове Галиндез, который в прошлом году был практически отсутствовал, укрепляя надежду на восстановление природного баланса в Антарктиде.
  • Полярники не могут совершать выходы на лодках из-за образования морского льда вокруг острова Галиндез, что свидетельствует о значительном изменении климатических условий в регионе.
  • Появление льда на острове Галиндез в Антарктиде стимулирует приток различных видов животных и поддерживает баланс в морской экосистеме, что является важным фактором для природы и животного мира региона.

Украинские полярники отмечают позитив в возвращении льда на острове Галиндез

Полярники объясняют, что ледяной покров, которого почти не было в прошлом году, очень важен, ведь отделяет океан от атмосферы и блокирует процессы глобального потепления.

В Антарктике — первые дни весны. И мы уже имеем хорошую новость о прошедшей зиме: у "Вернадского" стал морской лед, — подчеркивают представители Национального антарктического центра.

Полярники отметили, что с 5 августа не могут совершать выходы на лодках в океан, поскольку акватория вокруг острова Галиндез покрыта льдом.

По словам участника 29-й УАЭ Виталия Каминского, спутниковые снимки показали, что льдом покрылось все вокруг острова в радиусе около 100 км.

Полярники отмечают, что в 2023 году льда на острове Галиндез почти не было. При этом 2023 установил неприятный рекорд по минимальному количеству льда от начала наблюдений.

Как морской лед помогает замедлить процессы глобального потепления в Антарктиде.

Морской лед действует как одеяло и отделяет океан от атмосферы, предотвращая попадание солнечного света в океан и удерживая тепло, которое сохраняется в воде и может нагревать атмосферу.

А еще льдины являются местом рождения тюленков, отдыха и путешествий разных видов взрослых тюленей, императорских пингвинов. Кстати, уже совсем скоро ожидаем появления щенков тюленей Ведделла близ "Вернадского". — добавляют в Национальном арктическом центре.

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