По словам участников украинской полярной экспедиции, остров Галиндез, на котором размещается станция "Академик Вернадский", уже больше месяца покрыт льдом.

Украинские полярники отмечают позитив в возвращении льда на острове Галиндез

Полярники объясняют, что ледяной покров, которого почти не было в прошлом году, очень важен, ведь отделяет океан от атмосферы и блокирует процессы глобального потепления.

В Антарктике — первые дни весны. И мы уже имеем хорошую новость о прошедшей зиме: у "Вернадского" стал морской лед, — подчеркивают представители Национального антарктического центра. Поделиться

Полярники отметили, что с 5 августа не могут совершать выходы на лодках в океан, поскольку акватория вокруг острова Галиндез покрыта льдом.

По словам участника 29-й УАЭ Виталия Каминского, спутниковые снимки показали, что льдом покрылось все вокруг острова в радиусе около 100 км.

Полярники отмечают, что в 2023 году льда на острове Галиндез почти не было. При этом 2023 установил неприятный рекорд по минимальному количеству льда от начала наблюдений.

Как морской лед помогает замедлить процессы глобального потепления в Антарктиде.

Морской лед действует как одеяло и отделяет океан от атмосферы, предотвращая попадание солнечного света в океан и удерживая тепло, которое сохраняется в воде и может нагревать атмосферу.