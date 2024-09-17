Украинские полярники у станции "Академик Вернадский" в Антарктиде стали свидетелями редкого природного явления - южного полярного сияния.
Главные тезисы
- Украинские полярники в районе “Вернадского” в Антарктиде зафиксировали редкое явление - южное полярное сияние, которое не наблюдалось уже около 10 лет.
- Для наблюдения южного полярного сияния требуются специфические условия, включая отсутствие облаков, магнитное поле и наличие темного времени суток.
- Магнитная буря уровня К-7 в районе станции 'Академик Вернадский' спровоцировала появление южного полярного сияния, зафиксированного на фотографиях полярников.
- Для наблюдения полярного сияния необходимо, чтобы небо было без облаков и было ночное время, что часто затрудняется во время антарктического лета.
- Уникальность случая заключается в том, что полярники наблюдали южное полярное сияние невооруженным глазом при наличии облаков и полнолуния.
Что известно о редком южном полярном сиянии в небе над станцией "Академик Вернадский"
Украинские ученые отмечают, что уже второй раз в этом году становятся свидетелями южного полярного сияния.
Почему так сложно увидеть южное полярное сияние в Антарктиде
В частности, по их словам, для того чтобы увидеть северное полярное сияние, необходим ряд условий. В частности, Землю должно накрыть мощное магнитное поле, на небе не должно быть облаков, увидеть сияние можно только в ночное время.
В период антарктического лета у станции почти все время светло.
В отличие от прошлого, когда сияние проявилось в основном на фото, сейчас полярники видели его невооруженным глазом.
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