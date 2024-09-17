Что известно о редком южном полярном сиянии в небе над станцией "Академик Вернадский"

Украинские ученые отмечают, что уже второй раз в этом году становятся свидетелями южного полярного сияния.

К тому же сияния здесь не видели около 10 лет. Это связано с тем, что район "Вернадского" расположен довольно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно, — объясняют члены экспедиции на Вернадском. Поделиться

Почему так сложно увидеть южное полярное сияние в Антарктиде

В частности, по их словам, для того чтобы увидеть северное полярное сияние, необходим ряд условий. В частности, Землю должно накрыть мощное магнитное поле, на небе не должно быть облаков, увидеть сияние можно только в ночное время.

В период антарктического лета у станции почти все время светло.

Этой ночью в геомагнитной обсерватории на Вернадском зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Наши полярники сразу отправились на то место, где им удалось заснимать сияние месяц назад. И хоть на небе были полосы тонких облаков, а полнолуние ярко просвещало пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление, — рассказали представители Национального антарктического научного центра. Поделиться

В отличие от прошлого, когда сияние проявилось в основном на фото, сейчас полярники видели его невооруженным глазом.