Украинские полярники сняли редкое явление в районе "Вернадского"
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Наука и медицина
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Украинские полярники сняли редкое явление в районе "Вернадского"

Южное полярное сияние в Антарктиде
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Украинские полярники у станции "Академик Вернадский" в Антарктиде стали свидетелями редкого природного явления - южного полярного сияния.

Главные тезисы

  • Украинские полярники в районе “Вернадского” в Антарктиде зафиксировали редкое явление - южное полярное сияние, которое не наблюдалось уже около 10 лет.
  • Для наблюдения южного полярного сияния требуются специфические условия, включая отсутствие облаков, магнитное поле и наличие темного времени суток.
  • Магнитная буря уровня К-7 в районе станции 'Академик Вернадский' спровоцировала появление южного полярного сияния, зафиксированного на фотографиях полярников.
  • Для наблюдения полярного сияния необходимо, чтобы небо было без облаков и было ночное время, что часто затрудняется во время антарктического лета.
  • Уникальность случая заключается в том, что полярники наблюдали южное полярное сияние невооруженным глазом при наличии облаков и полнолуния.

Что известно о редком южном полярном сиянии в небе над станцией "Академик Вернадский"

Украинские ученые отмечают, что уже второй раз в этом году становятся свидетелями южного полярного сияния.

К тому же сияния здесь не видели около 10 лет. Это связано с тем, что район "Вернадского" расположен довольно далеко от южного магнитного полюса, а также у нас постоянно облачно, — объясняют члены экспедиции на Вернадском.

Почему так сложно увидеть южное полярное сияние в Антарктиде

В частности, по их словам, для того чтобы увидеть северное полярное сияние, необходим ряд условий. В частности, Землю должно накрыть мощное магнитное поле, на небе не должно быть облаков, увидеть сияние можно только в ночное время.

В период антарктического лета у станции почти все время светло.

Этой ночью в геомагнитной обсерватории на Вернадском зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Наши полярники сразу отправились на то место, где им удалось заснимать сияние месяц назад. И хоть на небе были полосы тонких облаков, а полнолуние ярко просвещало пространство, однако около 15 минут исследователи наблюдали уникальное явление, — рассказали представители Национального антарктического научного центра.

В отличие от прошлого, когда сияние проявилось в основном на фото, сейчас полярники видели его невооруженным глазом.

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