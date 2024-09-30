Наразі відомо, що жертвами руйнівного урагану “Хелен” у США вже стали 116 людей. При цьому тисячі осіб вважаються зниклими без вісти.

Що відомо про наслідки урагану “Хелен” у США

Зазначається, що повені призвели до пошкодження доріг, відключення електроенергії та зникнення мобільного зв’язку. Зокрема, без світла залишились більше 2 млн людей.

Шторм вирував на території штату Флорида.

У Північній Кароліні загинули 46 осіб віком від 4 до 75 років. У Джорджії — щонайменше 25 людей, серед них і рятувальник.

У Південній Кароліні від шторму загинули 27 людей, у тому числі двоє пожежників.

У Флориді загинули 13 осіб.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Флориді, Джорджії, Алабамі, Північній Кароліні, Південній Кароліні та Теннессі.

Вартість збитків поки що складно підрахувати. але за різними оцінками вони сягнуть від 95 до 110 мільярдів доларів.

Хоча ураган значно ослаб, синоптики попереджають, що сильні вітри, повені та загроза торнадо можуть продовжуватися.

Що відомо про руйнування внаслідок урагану “Хелен” у США

Зазначається, що руйнівна стихія позбавила електрозабезпечення більше 3 млн домівок.

Зокрема, у місті Ервін, що в Теннессі, правоохоронці та рятувальники за допомогою вертольота евакуювали понад 50 людей, які намагались врятуватись на даху лікарні.

Перед цим за кілька годин сенатор Білл Гегерті закликав американських посадовців доправити продукти, медикаменти та речі першої необхідності людям, які опинились в ізоляції через підтоплення.

Ураган "Хелен" обрушився на Флориду 26 вересня, а потім змістився до сусідніх штатів. Швидкість вітру досягала до 225 кілометрів на годину.