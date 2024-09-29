У США продовжує вирувати потужний ураган "Хелен", який протягом кількох останніх днів вже призвів до загибелі 63 людей.
Головні тези:
- У США вирує руйнівний ураган “Хелен”, який призвів до загибелі 63 людей та позбавлення електропостачання більше 3 мільйонів домівок.
- Рятувальники та влада активно працюють над евакуацією людей, які опинилися в небезпеці через повені та руйнування, спричинені ураганом.
- Ураган 'Хелен' вибухнув на Флориді та рухається далі, приносячи нестерпні втрати та загрози для життя жителів.
- Швидкість вітру урагану сягає 225 км/год, що робить його досить небезпечним та потужним.
- У Національному центрі ураганів США 'Хелен' вже зайняв 14 місце серед найсильніших ураганів у країні та 7 місце серед ураганів Флориди.
Що відомо про наслідки урагану “Хелен” у США
Зазначається, що руйнівна стихія позбавила електрозабезпечення більше 3 млн домівок.
Найбільше внаслідок потужного урагану постраждали Флорида, Джорджія, Південна Кароліна, Теннессі та низка інших штатів.
Зокрема, у місті Ервін, що в Теннессі, правоохоронці та рятувальники за допомогою вертольота евакуювали понад 50 людей, які намагались врятуватись на даху лікарні.
Перед цим за кілька годин сенатор Білл Гегерті закликав американських посадовців доправити продукти, медикаменти та речі першої необхідності людям, які опинились в ізоляції через підтоплення.
Ураган "Хелен" обрушився на Флориду 26 вересня, а потім змістився до сусідніх штатів. Швидкість вітру досягала до 225 кілометрів на годину, урагану було присвоєно четверту категорію.
Що відомо про ураган “Хелен”
За інформацією журналістів видання, влада штату Флорида занепокоєна ризиком того, що наслідком урагану будуть численні руйнування та загибель місцевих жителів.
Журналісти видання також підкреслюють, що ще до того, як дістатись узбережжя Флориди, ураган призвів до проблем із електроенергією у понад 1 млн американських споживачів та викликав масштабні повені у кількох районах.
Швидкість ураганного вітру сягає 225 км/год. "Хелен" також може спричинити штормові нагони, що здатні призвести до підвищення рівня води до 6 метрів і спричинити випадіння ще більшої кількості опадів.
У Національному центрі ураганів США “Хелен” розмістили на 14 місці серед найпотужніших ураганів у США з моменту початку ведення обліку і 7 місці серед ураганів Флориди.
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