Американські вчені попереджають про зростання руйнівної сили ураганів по всьому світу

За словами американських науковців, урагани по всьому світі стають більш швидкими і потужними, а попередити їхню появу стає майже неможливо.
Світу загрожують постійні руйнівні урагани
Зокрема, у новому досліджені американські науковці порівнювали зміни швидкості вітру у період діяльності ураганів в Атлантиці між 1970 і 2020 роками.
Вченим вдалось виявити, що ймовірність досягнення ураганом швидкості у 20 вузлів та більше зросла з 42,3% у 1970-1990 роках до 56,7% у 2001-2020 роках.
Окрім цього також зросла загроза виникнення більш потужних ураганів.
Так, атлантичні урагани переходять від слабких (1 категорія) до значних (3 категорія) і гірше за 24 години вдвічі частіше, ніж це було кілька десятиліть тому.
За словами науковців, ймовірність того, що слабкий ураган перетвориться на сильний, зросла з 3,23% до 8,12% за ті ж періоди часу.
Найбільш потужними стають урагани, які виникають в районі Атлантичного узбережжя США та Карибського басейну.
Доцент Університету Роуена в Нью-Джерсі Андра Гарнер, яка є автором дослідження, зазначає, що збільшенню потужності та швидкості формування ураганів сприяє зміна клімату та викликане людством глобальне потепління.
Гарнер зазначила, що передбачати появу руйнівних ураганів стає дедалі важче.
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