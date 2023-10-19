Американські вчені попереджають про зростання руйнівної сили ураганів по всьому світу

За словами американських науковців, урагани по всьому світі стають більш швидкими і потужними, а попередити їхню появу стає майже неможливо.

Світу загрожують постійні руйнівні урагани

Зокрема, у новому досліджені американські науковці порівнювали зміни швидкості вітру у період діяльності ураганів в Атлантиці між 1970 і 2020 роками.

Вченим вдалось виявити, що ймовірність досягнення ураганом швидкості у 20 вузлів та більше зросла з 42,3% у 1970-1990 роках до 56,7% у 2001-2020 роках.

Окрім цього також зросла загроза виникнення більш потужних ураганів.

Так, атлантичні урагани переходять від слабких (1 категорія) до значних (3 категорія) і гірше за 24 години вдвічі частіше, ніж це було кілька десятиліть тому.

За словами науковців, ймовірність того, що слабкий ураган перетвориться на сильний, зросла з 3,23% до 8,12% за ті ж періоди часу.

Найбільш потужними стають урагани, які виникають в районі Атлантичного узбережжя США та Карибського басейну.

Доцент Університету Роуена в Нью-Джерсі Андра Гарнер, яка є автором дослідження, зазначає, що збільшенню потужності та швидкості формування ураганів сприяє зміна клімату та викликане людством глобальне потепління.

Я справді вважаю, що ці висновки мають бути терміновим попередженням. Швидкість посилення ураганів і частота, з якою вони переходять від відносно слабких штормів до сильних, значно зросла лише за останні 50 років. За той самий час, коли ми бачимо значне підвищення температури поверхні океану через потепління внаслідок діяльність людини. Без суттєвих змін у нашій поведінці та швидкого відходу від викопного палива ця тенденція буде ставати дедалі більш екстремальною, - підкреслює науковець. Поширити

Гарнер зазначила, що передбачати появу руйнівних ураганів стає дедалі важче.