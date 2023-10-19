Американские ученые предупреждают о росте разрушительной силы ураганов по всему миру

По словам американских ученых, ураганы по всему миру становятся более быстрыми и мощными, а предотвратить их появление почти невозможно.

Миру угрожают постоянные разрушительные ураганы

В частности, в новом исследовании американские ученые сравнивали изменения скорости ветра в период деятельности ураганов в Атлантике между 1970 и 2020 годами.

Ученым удалось обнаружить, что вероятность достижения ураганом скорости в 20 узлов и больше выросла с 42,3% в 1970-1990 годах до 56,7% в 2001-2020 годах.

Кроме того, возросла угроза возникновения более мощных ураганов.

Так, атлантические ураганы переходят от слабых (1 категория) к значительным (3 категория) и хуже 24 часов вдвое чаще, чем это было несколько десятилетий назад.

По словам ученых, вероятность того, что слабый ураган превратится в сильный, выросла с 3,23 до 8,12% за те же периоды времени.

Наиболее мощными становятся ураганы, возникающие в районе Атлантического побережья США и Карибского бассейна.

Доцент Университета Роуэна в Нью-Джерси Андре Гарнер, которая является автором исследования, отмечает, что увеличению мощности и скорости формирования ураганов способствует изменение климата и вызванное человечеством глобальное потепление.

Я действительно считаю, что эти выводы должны быть срочным предупреждением. Скорость усиления ураганов и частота, с которой они переходят от относительно слабых штормов к сильным, значительно выросла только за последние 50 лет. В то же время, когда мы видим значительное повышение температуры поверхности океана из-за потепления в результате деятельности человека. Без существенных изменений в нашем поведении и быстром уходе от ископаемого топлива эта тенденция будет становиться все более экстремальной, - подчеркивает ученый. Поделиться

Гарнер отметила, что предсказывать появление разрушительных ураганов становится все труднее.