Американские ученые предупреждают о росте разрушительной силы ураганов по всему миру

По словам американских ученых, ураганы по всему миру становятся более быстрыми и мощными, а предотвратить их появление почти невозможно.
Миру угрожают постоянные разрушительные ураганы
В частности, в новом исследовании американские ученые сравнивали изменения скорости ветра в период деятельности ураганов в Атлантике между 1970 и 2020 годами.
Ученым удалось обнаружить, что вероятность достижения ураганом скорости в 20 узлов и больше выросла с 42,3% в 1970-1990 годах до 56,7% в 2001-2020 годах.
Кроме того, возросла угроза возникновения более мощных ураганов.
Так, атлантические ураганы переходят от слабых (1 категория) к значительным (3 категория) и хуже 24 часов вдвое чаще, чем это было несколько десятилетий назад.
По словам ученых, вероятность того, что слабый ураган превратится в сильный, выросла с 3,23 до 8,12% за те же периоды времени.
Наиболее мощными становятся ураганы, возникающие в районе Атлантического побережья США и Карибского бассейна.
Доцент Университета Роуэна в Нью-Джерси Андре Гарнер, которая является автором исследования, отмечает, что увеличению мощности и скорости формирования ураганов способствует изменение климата и вызванное человечеством глобальное потепление.
Гарнер отметила, что предсказывать появление разрушительных ураганов становится все труднее.
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