В США в результате мощного урагана уже погибли десятки человек
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В США в результате мощного урагана уже погибли десятки человек

Последствия урагана "Хелен" в США
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Источник:  DW

В США продолжает бушевать мощный ураган "Хелен", который в течение нескольких последних дней уже привел к гибели 63 человек.

Главные тезисы

  • Мощный ураган “Хелен” в США привел к гибели 63 человек и 3 млн лишенных электроснабжения домов.
  • Спасатели и власти активно работают над эвакуацией людей, оказавшихся в опасности из-за наводнений и разрушений, вызванных ураганом.
  • Ураган “елен” взорвался на Флориде, достигая скорость ветра 225 км/ч, делая его очень опасным.
  • Чрезвычайно высокий уровень воды и наводнения вызваны ураганом, что угрожает жизнью местных жителей.
  • Ураган “Хелен” нарушил электроснабжение и привел к проблемам с электроэнергией для миллионов американских потребителей.

Что известно о последствиях урагана "Хелен" в США

Отмечается, что разрушительная стихия лишила электроснабжения более 3 млн. домов.

Больше всего в результате мощного урагана пострадали Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и ряд других штатов.

Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой, — подчеркнула по этому поводу вице-президент Камала Гаррис.

В частности, в городе Эрвин, что в Теннесси, правоохранители и спасатели с помощью вертолета эвакуировали более 50 человек, которые пытались спастись на крыше больницы.

Перед этим через несколько часов сенатор Билл Гегерти призвал американских чиновников доставить продукты, медикаменты и вещи первой необходимости людям, оказавшимся в изоляции из-за подтопления.

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагана была присвоена четвертая категория.

https://x.com/NationalIndNews/status/1839965413427253511?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1839965413427253511%7Ctwgr%5E2a24b76b5287475e5041796a8db803e5eded2d19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2Fwar%2Fu-krivomu-rozi-vzhe-pjatero-postrazhdalikh-vnaslidok-udaru-vijsk-rf-odna-ljudina-zahinula.html

Что известно об урагане "Хелен"

По информации журналистов издания, власти штата Флорида обеспокоены риском того, что следствием урагана будут многочисленные разрушения и гибель местных жителей.

Журналисты издания также подчеркивают, что еще до того, как добраться до побережья Флориды, ураган привел к проблемам с электроэнергией более 1 млн американских потребителей и вызвал масштабные наводнения в нескольких районах.

Скорость ураганного ветра достигает 225 км/ч. "Хелен" также может вызвать штормовые нагоны, которые способны привести к повышению уровня воды до 6 метров и вызвать еще большее количество осадков.

В Национальном центре ураганов США Хелен разместили на 14 месте среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и 7 месте среди ураганов Флориды.

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