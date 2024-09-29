В США продолжает бушевать мощный ураган "Хелен", который в течение нескольких последних дней уже привел к гибели 63 человек.

Что известно о последствиях урагана "Хелен" в США

Отмечается, что разрушительная стихия лишила электроснабжения более 3 млн. домов.

Больше всего в результате мощного урагана пострадали Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и ряд других штатов.

Ураган остается опасным и смертоносным, он уносит жизни людей, и угроза наводнений остается высокой, — подчеркнула по этому поводу вице-президент Камала Гаррис. Поделиться

В частности, в городе Эрвин, что в Теннесси, правоохранители и спасатели с помощью вертолета эвакуировали более 50 человек, которые пытались спастись на крыше больницы.

Перед этим через несколько часов сенатор Билл Гегерти призвал американских чиновников доставить продукты, медикаменты и вещи первой необходимости людям, оказавшимся в изоляции из-за подтопления.

Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагана была присвоена четвертая категория.

https://x.com/NationalIndNews/status/1839965413427253511?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1839965413427253511%7Ctwgr%5E2a24b76b5287475e5041796a8db803e5eded2d19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2Fwar%2Fu-krivomu-rozi-vzhe-pjatero-postrazhdalikh-vnaslidok-udaru-vijsk-rf-odna-ljudina-zahinula.html

Что известно об урагане "Хелен"

По информации журналистов издания, власти штата Флорида обеспокоены риском того, что следствием урагана будут многочисленные разрушения и гибель местных жителей.

Журналисты издания также подчеркивают, что еще до того, как добраться до побережья Флориды, ураган привел к проблемам с электроэнергией более 1 млн американских потребителей и вызвал масштабные наводнения в нескольких районах.

Скорость ураганного ветра достигает 225 км/ч. "Хелен" также может вызвать штормовые нагоны, которые способны привести к повышению уровня воды до 6 метров и вызвать еще большее количество осадков.