В США продолжает бушевать мощный ураган "Хелен", который в течение нескольких последних дней уже привел к гибели 63 человек.
Главные тезисы
- Мощный ураган “Хелен” в США привел к гибели 63 человек и 3 млн лишенных электроснабжения домов.
- Спасатели и власти активно работают над эвакуацией людей, оказавшихся в опасности из-за наводнений и разрушений, вызванных ураганом.
- Ураган “елен” взорвался на Флориде, достигая скорость ветра 225 км/ч, делая его очень опасным.
- Чрезвычайно высокий уровень воды и наводнения вызваны ураганом, что угрожает жизнью местных жителей.
- Ураган “Хелен” нарушил электроснабжение и привел к проблемам с электроэнергией для миллионов американских потребителей.
Что известно о последствиях урагана "Хелен" в США
Отмечается, что разрушительная стихия лишила электроснабжения более 3 млн. домов.
Больше всего в результате мощного урагана пострадали Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и ряд других штатов.
В частности, в городе Эрвин, что в Теннесси, правоохранители и спасатели с помощью вертолета эвакуировали более 50 человек, которые пытались спастись на крыше больницы.
Перед этим через несколько часов сенатор Билл Гегерти призвал американских чиновников доставить продукты, медикаменты и вещи первой необходимости людям, оказавшимся в изоляции из-за подтопления.
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду 26 сентября, а затем сместился в соседние штаты. Скорость ветра достигала до 225 километров в час, урагана была присвоена четвертая категория.
Что известно об урагане "Хелен"
По информации журналистов издания, власти штата Флорида обеспокоены риском того, что следствием урагана будут многочисленные разрушения и гибель местных жителей.
Журналисты издания также подчеркивают, что еще до того, как добраться до побережья Флориды, ураган привел к проблемам с электроэнергией более 1 млн американских потребителей и вызвал масштабные наводнения в нескольких районах.
Скорость ураганного ветра достигает 225 км/ч. "Хелен" также может вызвать штормовые нагоны, которые способны привести к повышению уровня воды до 6 метров и вызвать еще большее количество осадков.
В Национальном центре ураганов США Хелен разместили на 14 месте среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и 7 месте среди ураганов Флориды.
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