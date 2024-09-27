На территории штата Флорида бушует один из самых мощных в истории США ураганов "Хелен". Известно, что в результате стихии уже зафиксировано разрушение и гибель не менее одного человека.
Главные тезисы
- Ураган “Хелен” во Флориде вызвал разрушения и гибель, стихия обрушилась на штат со скоростью ветра до 225 км/ч.
- Прогнозы предвещают ухудшение ситуации с возможными наводнениями и угрозой для жизни людей в других штатах, включая Джорджию.
- Жителей призывают подготовиться к стихии, в том числе к записи данных на руках для идентификации и связи с родными.
- Ураган “Хелен” ставит под угрозу работоспособность аэропортов и урожай в Джорджии, вызывая масштабные ливни и проблемы с электроэнергией.
- Национальный центр ураганов называет “Хелен” одним из самых мощных ураганов в истории США, предупреждая о возможных разрушениях и угрозах в нескольких штатах.
Что известно о последствиях урагана "Хелен" во Флориде
По информации журналистов издания, власти штата Флорида обеспокоены риском того, что следствием урагана будут многочисленные разрушения и гибель местных жителей.
Уже известного об одном погибшем мужчине, который в тот момент находился в собственном авто, на который упали обломки.
Журналисты издания также подчеркивают, что еще до того, как добраться до побережья Флориды, ураган привел к проблемам с электроэнергией более 1 млн американских потребителей и вызвал масштабные наводнения в нескольких районах.
Скорость ураганного ветра достигает 225 км/ч. "Хелен" также может повлечь за собой штормовые нагоны, способные привести к повышению уровня воды до 6 метров и повлечь за собой выпадение еще большего количества осадков.
Местные власти заявляют, что, скорее всего, понадобится не менее нескольких часов, прежде чем подразделения спасателей смогут добраться до пострадавших районов.
Что известно о прогнозах дальнейшей угрозы со стороны урагана "Хелен" для других штатов в США
В Национальном центре ураганов США Хелен разместили на 14 месте среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и 7 месте среди ураганов Флориды.
Масштабные ливни также бушуют на территории Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси. Поэтому работу вынуждены были прекратить несколько аэропортов.
Существует угроза того, что Хелен может уничтожить урожай хлопка и пекана в Джорджии.
Людей, решивших не эвакуироваться, предупредили, что они должны написать свои имена и дать рождение на руках несмывающимися чернилами, чтобы их можно было идентифицировать и сообщить семье.
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