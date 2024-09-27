На США обрушился один из самых мощных ураганов в истории ― видео
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На США обрушился один из самых мощных ураганов в истории ― видео

Последствия урагана "Хелен"
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Источник:  Reuters

На территории штата Флорида бушует один из самых мощных в истории США ураганов "Хелен". Известно, что в результате стихии уже зафиксировано разрушение и гибель не менее одного человека.

Главные тезисы

  • Ураган “Хелен” во Флориде вызвал разрушения и гибель, стихия обрушилась на штат со скоростью ветра до 225 км/ч.
  • Прогнозы предвещают ухудшение ситуации с возможными наводнениями и угрозой для жизни людей в других штатах, включая Джорджию.
  • Жителей призывают подготовиться к стихии, в том числе к записи данных на руках для идентификации и связи с родными.
  • Ураган “Хелен” ставит под угрозу работоспособность аэропортов и урожай в Джорджии, вызывая масштабные ливни и проблемы с электроэнергией.
  • Национальный центр ураганов называет “Хелен” одним из самых мощных ураганов в истории США, предупреждая о возможных разрушениях и угрозах в нескольких штатах.

Что известно о последствиях урагана "Хелен" во Флориде

По информации журналистов издания, власти штата Флорида обеспокоены риском того, что следствием урагана будут многочисленные разрушения и гибель местных жителей.

Уже известного об одном погибшем мужчине, который в тот момент находился в собственном авто, на который упали обломки.

Когда мы проснемся завтра утром, есть вероятность, что погибших будет больше, — предупредил губернатор штата.

Журналисты издания также подчеркивают, что еще до того, как добраться до побережья Флориды, ураган привел к проблемам с электроэнергией более 1 млн американских потребителей и вызвал масштабные наводнения в нескольких районах.

Скорость ураганного ветра достигает 225 км/ч. "Хелен" также может повлечь за собой штормовые нагоны, способные привести к повышению уровня воды до 6 метров и повлечь за собой выпадение еще большего количества осадков.

Местные власти заявляют, что, скорее всего, понадобится не менее нескольких часов, прежде чем подразделения спасателей смогут добраться до пострадавших районов.

Что известно о прогнозах дальнейшей угрозы со стороны урагана "Хелен" для других штатов в США

В Национальном центре ураганов США Хелен разместили на 14 месте среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и 7 месте среди ураганов Флориды.

Масштабные ливни также бушуют на территории Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси. Поэтому работу вынуждены были прекратить несколько аэропортов.

Существует угроза того, что Хелен может уничтожить урожай хлопка и пекана в Джорджии.

Текущий прогноз для урагана Хелен предполагает, что этот шторм коснется каждой части нашего штата, — отметил губернатор Джорджии Брайан Кэмп.

Людей, решивших не эвакуироваться, предупредили, что они должны написать свои имена и дать рождение на руках несмывающимися чернилами, чтобы их можно было идентифицировать и сообщить семье.

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