Мощный ураган в Москве разрушал дома — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Мощный ураган в Москве разрушал дома — видео

Москва
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Источник:  online.ua

20 июня в результате урагана в Москве скончались два человека, 18 человек получили травмы.

Главные тезисы

  • Ураган в Москве разрушил дома и свалил деревья.
  • В столице страны-агрессорки объявлен последний, оранжевый уровень опасности, закрытые парки.
  • Видео свидетельствуют о вреде, причиненном ураганом, в виде сорванных рекламных щитов и конструкций.
  • Из-за непогоды в Москве наблюдаются воронки смерчей.

В Москве бушевал ураган

По сообщениям оперативных служб, одного человека убило деревом в одном из парков, другой мужчина упал вместе со строительными лесами.

Парки в столице страны-агрессоры закрыты с утра. Власти призвали не выходить на улицу. В городе объявили последний, оранжевый уровень опасности.

Шторм в Москву и Московскую область пришел днем 20 июня. Россияне пишут, что гроза, ливень и ветер до 23 метров в секунду продержатся в российской столице до 22 часов.

Очевидцы публикуют видео со сорванными рекламными щитами, уличными конструкциями и сваленными деревьями. В регионе формировались воронки смерчей.

Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.

Предупреждения опасной погоды действуют и в других регионах центральной России, а также в других странах Европы.

В Москве бурлит ураган Эдгар

20 июня днем в столице страны-агрессорки — настоящая стихийная беда. Из-за урагана "Эдгар" в городе падают на землю крыши, вырываются с корнями дерева.

Сильные порывы ураганного ветра рушатся с ног жителей города. Ливень не заканчивается – на улицах Москвы просто потоп.

А под Москвой местные жители видели смерч.

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