20 июня в результате урагана в Москве скончались два человека, 18 человек получили травмы.
Главные тезисы
- Ураган в Москве разрушил дома и свалил деревья.
- В столице страны-агрессорки объявлен последний, оранжевый уровень опасности, закрытые парки.
- Видео свидетельствуют о вреде, причиненном ураганом, в виде сорванных рекламных щитов и конструкций.
- Из-за непогоды в Москве наблюдаются воронки смерчей.
В Москве бушевал ураган
По сообщениям оперативных служб, одного человека убило деревом в одном из парков, другой мужчина упал вместе со строительными лесами.
Парки в столице страны-агрессоры закрыты с утра. Власти призвали не выходить на улицу. В городе объявили последний, оранжевый уровень опасности.
Шторм в Москву и Московскую область пришел днем 20 июня. Россияне пишут, что гроза, ливень и ветер до 23 метров в секунду продержатся в российской столице до 22 часов.
Очевидцы публикуют видео со сорванными рекламными щитами, уличными конструкциями и сваленными деревьями. В регионе формировались воронки смерчей.
Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.
Предупреждения опасной погоды действуют и в других регионах центральной России, а также в других странах Европы.
В Москве бурлит ураган Эдгар
20 июня днем в столице страны-агрессорки — настоящая стихийная беда. Из-за урагана "Эдгар" в городе падают на землю крыши, вырываются с корнями дерева.
Сильные порывы ураганного ветра рушатся с ног жителей города. Ливень не заканчивается – на улицах Москвы просто потоп.
А под Москвой местные жители видели смерч.
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