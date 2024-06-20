20 июня в результате урагана в Москве скончались два человека, 18 человек получили травмы.

В Москве бушевал ураган

По сообщениям оперативных служб, одного человека убило деревом в одном из парков, другой мужчина упал вместе со строительными лесами.

Парки в столице страны-агрессоры закрыты с утра. Власти призвали не выходить на улицу. В городе объявили последний, оранжевый уровень опасности.

Шторм в Москву и Московскую область пришел днем 20 июня. Россияне пишут, что гроза, ливень и ветер до 23 метров в секунду продержатся в российской столице до 22 часов.

Очевидцы публикуют видео со сорванными рекламными щитами, уличными конструкциями и сваленными деревьями. В регионе формировались воронки смерчей.

Скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду.

Предупреждения опасной погоды действуют и в других регионах центральной России, а также в других странах Европы.

В Москве бурлит ураган Эдгар

20 июня днем в столице страны-агрессорки — настоящая стихийная беда. Из-за урагана "Эдгар" в городе падают на землю крыши, вырываются с корнями дерева.

Сильные порывы ураганного ветра рушатся с ног жителей города. Ливень не заканчивается – на улицах Москвы просто потоп.

А под Москвой местные жители видели смерч.