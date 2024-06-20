Потужний ураган у Москві руйнував будинки — відео

20 червня в результаті урагану у Москві померло двоє осіб, 18 людей отримали травми.

У Москві вирував сильний ураган

За повідомленнями оперативних служб, одну людину вбило деревом в одному із парків, інший чоловік впав разом із будівельним риштованням.

Парки у столиці країни-агресорки закриті від ранку. Влада закликала не виходити на вулицю. У місті оголосили останній, помаранчевий рівень небезпеки.

Шторм до Москви і Московської області прийшов вдень 20 червня. Росіяни пишуть, що гроза, злива та вітер до 23 метрів на секунду протримаються у російській столиці до 22 години.

Очевидці публікують відео із зірваними рекламними щитами, вуличними конструкціями і поваленими деревами. У регіоні формувалися воронки смерчів.

Швидкість поривів вітру досягала 25 метрів за секунду.

Попередження про небезпечну погоду діють і в інших регіонах центральної Росії, а також в інших країнах Європи.

У Москві вирує ураган Едгар — відео

20 червня вдень у столиці країни-агресорки — справжнє стихійне лихо. Через ураган “Едгар” у місті падають на землю дахи, вириваються з коренями дерева.

Сильні пориви ураганного вітру валять з ніг жителів міста. Злива не закінчується — на вулицях Москви просто потоп.

А під Москвою місцеві жителі бачили смерч.