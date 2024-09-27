На території штату Флорида вирує один з найпотужніших в історії США ураганів "Хелен". Відомо, що внаслідок стихії вже зафіксовано руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

Що відомо про наслідки урагану “Хелен” у Флориді

За інформацією журналістів видання, влада штату Флорида занепокоєна ризиком того, що наслідком урагану будуть численні руйнування та загибель місцевих жителів.

Наразі вже відомого про одного загиблого чоловіка, який у той момент перебував у власному авто, на яке впали уламки.

Коли ми прокинемося завтра вранці, є ймовірність, що загиблих буде більше, — попередив губернатор штату. Поширити

Журналісти видання також підкреслюють, що ще до того, як дістатись узбережжя Флориди, ураган призвів до проблем із електроенергією у понад 1 млн американських споживачів та викликав масштабні повені у кількох районах.

Швидкість ураганного вітру сягає 225 км/год. "Хелен" також може спричинити штормові нагони, що здатні призвести до підвищення рівня води до 6 метрів і спричинити випадіння ще більшої кількості опадів.

Місцева влада заявляє, що, скоріш за все, знадобиться не менше кількох годин, перш ніж підрозділи рятувальників зможуть дістатись до постраждалих районів.

Що відомо про прогнози щодо подальшої загрози з боку урагану “Хелен” для інших штатів у США

У Національному центрі ураганів США “Хелен” розмістили на 14 місці серед найпотужніших ураганів у США з моменту початку ведення обліку і 7 місці серед ураганів Флориди.

Масштабні зливи також вирують на території Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни і Теннессі. Через це роботу змушені були припинити кілька аеропортів.

Існує загроза того, що “Хелен” може знищити врожай бавовни і пекана в Джорджії.

Поточний прогноз для урагану Хелен передбачає, що цей шторм торкнеться кожної частини нашого штату, — зазначив губернатор Джорджії Брайан Кемп. Поширити

Людей, які вирішили не евакуюватися, попередили, що вони повинні написати свої імена і дати народження на руках незмивним чорнилом, щоб їх можна було ідентифікувати і повідомити сім'ю.