На території штату Флорида вирує один з найпотужніших в історії США ураганів "Хелен". Відомо, що внаслідок стихії вже зафіксовано руйнування та загибель щонайменше однієї людини.
Головні тези:
- Ураган “Хелен” у Флориді призвів до руйнувань та загибелі людей, з прогнозами про збільшення кількості жертв.
- Швидкість вітру сягає 225 км/год, а можливість штормових нагінів може викликати повені та затоплення.
- Ураган “Хелен” також впливає на інші штати, ускладнивши працездатність аеропортів та загрожуючи врожаю.
- Прогнози показують, що ураган торкнеться кожної частини штату Джорджія.
- Губернатори видали рекомендації щодо підготовки до стихії, включаючи ідентифікацію осіб чернилом для надання допомоги та спілкування з рідними.
Що відомо про наслідки урагану “Хелен” у Флориді
За інформацією журналістів видання, влада штату Флорида занепокоєна ризиком того, що наслідком урагану будуть численні руйнування та загибель місцевих жителів.
Наразі вже відомого про одного загиблого чоловіка, який у той момент перебував у власному авто, на яке впали уламки.
Журналісти видання також підкреслюють, що ще до того, як дістатись узбережжя Флориди, ураган призвів до проблем із електроенергією у понад 1 млн американських споживачів та викликав масштабні повені у кількох районах.
Швидкість ураганного вітру сягає 225 км/год. "Хелен" також може спричинити штормові нагони, що здатні призвести до підвищення рівня води до 6 метрів і спричинити випадіння ще більшої кількості опадів.
Місцева влада заявляє, що, скоріш за все, знадобиться не менше кількох годин, перш ніж підрозділи рятувальників зможуть дістатись до постраждалих районів.
Що відомо про прогнози щодо подальшої загрози з боку урагану “Хелен” для інших штатів у США
У Національному центрі ураганів США “Хелен” розмістили на 14 місці серед найпотужніших ураганів у США з моменту початку ведення обліку і 7 місці серед ураганів Флориди.
Масштабні зливи також вирують на території Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни і Теннессі. Через це роботу змушені були припинити кілька аеропортів.
Існує загроза того, що “Хелен” може знищити врожай бавовни і пекана в Джорджії.
Людей, які вирішили не евакуюватися, попередили, що вони повинні написати свої імена і дати народження на руках незмивним чорнилом, щоб їх можна було ідентифікувати і повідомити сім'ю.
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