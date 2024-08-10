У російському Петербурзі та передмістях вирують ураган та злива — відео

10 серпня у Петербурзі та населених пунктах довкола сталося справжнє стихійне лихо. Місто заливає потужна злива, а сильний ураган несеться з великою швидкістю та зриває дахи.

Петербург заливає дощем — відео

За повідомленнями росЗМІ, Пітер буквально тоне від наслідків найсильнішого дощу (у деяких районах він ще триває): вода заливає все, паркування, дороги та пішохідні простіше перепливати.

І, за інформацією синоптиків, дощ ще пройде увечері.

Окрім найсильнішої зливи від негоди страждає і область, на кадрах — “його величність ураган”. Його зараз переживають та діляться кадрами жителі Тосно.

Потоп у російському Калінінграді: що відомо

Про надзвичайний стан у місті повідомляють як місцеві пабліки, так і офіційні ресурси.

Йшов другий день літа. Сильні дощі йшли. Місцями у Калінінграді навіть випав град. Зливи не справляються з таким потоком, деякі вулиці підтопило.

Калінінград сильно підтопило після дощу. Багато води скупчилося на Московському та Ленінському проспектах, вулицях Гагаріна, Черняховського, Пролетарській, Батальній та інших. Вона навіть просочується до салонів автомобілів!