В российском Петербурге и пригородах бушуют ураган и ливень — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Петербурге и пригородах бушуют ураган и ливень — видео

Ливень
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Источник:  online.ua

10 августа в Петербурге и населенных пунктах вокруг произошло настоящее стихийное бедствие. Город заливает мощный ливень, а сильный ураган носится с большой скоростью и срывает крыши.

Главные тезисы

  • Мощный ливень и ураган принесли серьезные разрушения в Петербурге и пригородах.
  • Местные жители делятся видео и фото про стихийное бедствие, показывая подтопление улиц и повреждения инфраструктуры.
  • Синоптики предупреждают о продолжении дождей, что ухудшит ситуацию в городе.
  • Стихийное бедствие вызвало разрушения инфраструктуры и аварийную ситуацию.

Петербург заливает дождем — видео

По сообщениям росСМИ, Питер буквально тонет от последствий сильнейшего дождя (в некоторых районах он продолжается): вода заливает все, парковки, дороги и пешеходные проще переплывать.

И, по информации синоптиков, дождь еще пройдет вечером.

Кроме сильнейшего ливня от непогоды страдает и область, на кадрах — "его величество ураган". Его сейчас переживают и делятся кадрами жители Тосно.

Потоп в российском Калининграде: что известно

О чрезвычайном положении в городе сообщают как местные паблики, так и официальные ресурсы.

Шел второй день лета. Сильные дожди шли. Местами в Калининграде даже выпал град. Ливни не справляются с таким потоком, некоторые улицы подтопило.

Калининград сильно подтопило после дождя. Много воды скопилось на Московском и Ленинском проспектах, улицах Гагарина, Черняховского, Пролетарской, Батальной и других. Она даже просачивается в салоны автомобилей!

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