В российском Петербурге и пригородах бушуют ураган и ливень — видео

10 августа в Петербурге и населенных пунктах вокруг произошло настоящее стихийное бедствие. Город заливает мощный ливень, а сильный ураган носится с большой скоростью и срывает крыши.

Петербург заливает дождем — видео

По сообщениям росСМИ, Питер буквально тонет от последствий сильнейшего дождя (в некоторых районах он продолжается): вода заливает все, парковки, дороги и пешеходные проще переплывать.

И, по информации синоптиков, дождь еще пройдет вечером.

Кроме сильнейшего ливня от непогоды страдает и область, на кадрах — "его величество ураган". Его сейчас переживают и делятся кадрами жители Тосно.

Потоп в российском Калининграде: что известно

О чрезвычайном положении в городе сообщают как местные паблики, так и официальные ресурсы.

Шел второй день лета. Сильные дожди шли. Местами в Калининграде даже выпал град. Ливни не справляются с таким потоком, некоторые улицы подтопило.

Калининград сильно подтопило после дождя. Много воды скопилось на Московском и Ленинском проспектах, улицах Гагарина, Черняховского, Пролетарской, Батальной и других. Она даже просачивается в салоны автомобилей!