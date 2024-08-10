В российском Петербурге и пригородах бушуют ураган и ливень — видео

10 августа в Петербурге и населенных пунктах вокруг произошло настоящее стихийное бедствие. Город заливает мощный ливень, а сильный ураган носится с большой скоростью и срывает крыши.
Главные тезисы
- Мощный ливень и ураган принесли серьезные разрушения в Петербурге и пригородах.
- Местные жители делятся видео и фото про стихийное бедствие, показывая подтопление улиц и повреждения инфраструктуры.
- Синоптики предупреждают о продолжении дождей, что ухудшит ситуацию в городе.
- Стихийное бедствие вызвало разрушения инфраструктуры и аварийную ситуацию.
Петербург заливает дождем — видео
По сообщениям росСМИ, Питер буквально тонет от последствий сильнейшего дождя (в некоторых районах он продолжается): вода заливает все, парковки, дороги и пешеходные проще переплывать.
И, по информации синоптиков, дождь еще пройдет вечером.
Кроме сильнейшего ливня от непогоды страдает и область, на кадрах — "его величество ураган". Его сейчас переживают и делятся кадрами жители Тосно.
Потоп в российском Калининграде: что известно
О чрезвычайном положении в городе сообщают как местные паблики, так и официальные ресурсы.
Шел второй день лета. Сильные дожди шли. Местами в Калининграде даже выпал град. Ливни не справляются с таким потоком, некоторые улицы подтопило.
Калининград сильно подтопило после дождя. Много воды скопилось на Московском и Ленинском проспектах, улицах Гагарина, Черняховского, Пролетарской, Батальной и других. Она даже просачивается в салоны автомобилей!
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