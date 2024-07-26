Потоп под Челябинском. На российском водохранилище Киалим прорвало дамбу — видео
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Проиcшествия
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Потоп под Челябинском. На российском водохранилище Киалим прорвало дамбу — видео

Потоп
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Источник:  online.ua

26 июля у поселка Киалим Карабахского городского округа Челябинской области РФ из-за масштабных осадков прорвало дамбу.

Главные тезисы

  • Прорыв дамбы на водохранилище Киалим под Челябинском вызвал угрозу подтопления нескольких поселков, требуя возможной эвакуации жителей.
  • Вода смыла мосты и нанесла ущерб в селах под Челябинском, заставляя жителей покидать подтопленные территории.
  • Жители региона призваны немедленно покинуть подтопленные территории для обеспечения своей безопасности в связи с быстрым повышением уровня воды.

Потоп под Челябинском: прорвало дамбу на водохранилище Киалим

Видео с места поделились местные жители. Рядом с дамбой находится небольшой поселок, а сама дамба установлена ​​на реке Большой Киалим, а образовавшееся водохранилище является питьевым источником для Карабаша. В связи с прорывом дамбы в Карабахе нет света, а несколько поселков готовят к эвакуации.

Власти Челябинской области прокомментировали ЧП:

На Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Как сообщили в оперативном штабе Карабахского городского округа, жителям поселков, которые находятся в зоне подтопления — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовы к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы.

В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабахском городском округе, всем следует запастись водой.

Киалим

Россияне жалуются, что их затопило настолько, что они не могут слезть с крыш.

Россия продолжает уходить под воду

Как сообщают российские ОМП, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.

Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.

Кроме того, отмечается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.

Вода прибывает очень быстро — только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопленные территории.

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