Потоп под Челябинском. На российском водохранилище Киалим прорвало дамбу — видео

Потоп под Челябинском: прорвало дамбу на водохранилище Киалим

Видео с места поделились местные жители. Рядом с дамбой находится небольшой поселок, а сама дамба установлена ​​на реке Большой Киалим, а образовавшееся водохранилище является питьевым источником для Карабаша. В связи с прорывом дамбы в Карабахе нет света, а несколько поселков готовят к эвакуации.

Власти Челябинской области прокомментировали ЧП:

На Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Как сообщили в оперативном штабе Карабахского городского округа, жителям поселков, которые находятся в зоне подтопления — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовы к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы.

В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабахском городском округе, всем следует запастись водой.

Киалим

Россияне жалуются, что их затопило настолько, что они не могут слезть с крыш.

Россия продолжает уходить под воду

Как сообщают российские ОМП, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.

Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.

Кроме того, отмечается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.