Потоп под Челябинском. На российском водохранилище Киалим прорвало дамбу — видео

26 июля у поселка Киалим Карабахского городского округа Челябинской области РФ из-за масштабных осадков прорвало дамбу.
Главные тезисы
- Прорыв дамбы на водохранилище Киалим под Челябинском вызвал угрозу подтопления нескольких поселков, требуя возможной эвакуации жителей.
- Вода смыла мосты и нанесла ущерб в селах под Челябинском, заставляя жителей покидать подтопленные территории.
- Жители региона призваны немедленно покинуть подтопленные территории для обеспечения своей безопасности в связи с быстрым повышением уровня воды.
Потоп под Челябинском: прорвало дамбу на водохранилище Киалим
Видео с места поделились местные жители. Рядом с дамбой находится небольшой поселок, а сама дамба установлена на реке Большой Киалим, а образовавшееся водохранилище является питьевым источником для Карабаша. В связи с прорывом дамбы в Карабахе нет света, а несколько поселков готовят к эвакуации.
Власти Челябинской области прокомментировали ЧП:
На Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Как сообщили в оперативном штабе Карабахского городского округа, жителям поселков, которые находятся в зоне подтопления — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовы к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы.
В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабахском городском округе, всем следует запастись водой.
Россияне жалуются, что их затопило настолько, что они не могут слезть с крыш.
Россия продолжает уходить под воду
Как сообщают российские ОМП, только в течение двух последних дней вода смыла 2 моста.
Деревянный мост, установленный на реке Тобол в селе Темляково, несло течением в Курган.
Кроме того, отмечается, что в селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются извлечь из воды сотрудники МЧС.
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