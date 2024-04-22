Россияне жалуются на гробы, вынесенные на берег озера. Власть призывает не паниковать
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на гробы, вынесенные на берег озера. Власть призывает не паниковать

Озеро
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Источник:  online.ua

Жителей российского Саранска испугали "гробы", которые вынесло на берег местного озера. Власти заявили, что причин для паники нет.

Россиян испугали "гробы" в озере

Российские СМИ пишут, что на Лесном озере в российском городе Саранске местные жители обнаружили два деревянных ящика, которые считают гробами из-за их формы и внешнего вида.

Эти "гробы" нашли в водах у самого берега.

Российская полиция осмотрела находки и заявила, что они оказались пустыми и не представляют никакой опасности. После этого их утилизировали, и расследование считается оконченным.

Жители Саранска предполагают, что "гробы" могли приплыть на озеро из размытого кладбища в результате весеннего половодья.

Однако в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства города это опровергли. По их словам, ближайшее к озеру кладбище находится ниже по течению, что делает невозможным то, что ящики могли прибыть оттуда.

Потоп в российских регионах

В русских регионах продолжается масштабное наводнение. В настоящее время под водой находятся десятки населённых пунктов.

22 апреля стало известно, что в Курганской области из-за наводнения затопило старые урановые шахты. По словам экспертов, радиоактивный раствор попал в реку Тобол, что приведет к росту заболеваний в регионе.

Ранее, 5 апреля, в российском Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Город и окрестные села затопило, население начали эвакуировать. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения.

После Оренбургской области затапливать начал город Томск.

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