"Муж мой за что погиб?". Жители затопленного Орска обвиняют власть в бездействии

Разъяренные жители российского Орска, до сих пор подтопленного, требуют у мэра города делать хоть что-то для помощи местному населению.

Жительница Орска набросилась с обвинениями на власть города

Женщина из Орска подвергла резкой критике мэра Василия Казупицу. Причем выражений она не подбирала.

Муж мой за что погиб? За то, чтобы ты задницу свою прикрывал?

Местные возмущены бездействием властей, когда город продолжает утопать.

До сих пор никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты задницу свою прикрывал и стоял, краснел? Поделиться

Взбешенная вдова также вспомнила, что сын Казупицы находится не в России, а в Дубае.

Конечно, мне плохо, бл***. Ибо не дозвониться, ничего не сделать, никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо. Имейте совесть: вы в белой рубашке, а мы ходим две недели без денег, без всего. На бпшку (лапша быстрого приготовления — ред.) нет денег.

Мэр утверждал, что сейчас на водозаборе стабильно работают 37 скважин, но местные продолжают жаловаться на отсутствие воды. Жители затопленного жилого комплекса "Гранд Парк" вынуждены готовить еду прямо на улице. Нижние этажи и подвалы ЖК по-прежнему затоплены.

15 апреля команда Навального объявила результаты расследования, согласно которым сын Козупицы купил жилье в ОАЭ за 33 млн руб. Сам Козупица утверждал, что его сын Николай работает в тяжелейших условиях.

Возмущенные жители Орска угрожают Путину

В частности, жители города упрекают российские власти, которые быстро организовали подачу воды на территорию оккупированного Крыма, однако людей в Орске бросили на произвол судьбы.

С сквозь по всем группам Орска выложили: "Давайте поможем полотенцами, тряпками, нижним бельем и так далее"... Фотки присылают, все есть в наличии, куда-то шлют. А где город-то, б***ь, где деньги???? Что, нам не выделили ни разу деньги на белье? У нас есть резерв, в любом случае, у нас есть воинские части, откуда можно переместить те же кровати и т.д. Зачем люди должны за свой счет, б***ь, в которых жилья не осталось, выделять на подушки? –заявляет один из жителей города. Поделиться

На эмоциях он пригрозил, что так Орск может уйти от России.

Воды нет, значит, они могли спокойно сделать что-то временное! Путепровод. Извиняюсь, б***ь. Когда Крым присоединили, б***ь, путепровод воды е****ли. А к нам нет! Что, если Крым нам нужно отсоединиться? Сейчас отсоединимся! — заявляет россиянин.

Его позицию поддержала толпа горожан.