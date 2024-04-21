«Муж мой за что погиб?». Мешканці затопленого Орська звинувачують владу у бездіяльності

Розлючені жителі російського Орська, який досі підтоплений, вимагають у мера міста робити хоч щось для допомоги місцевому населенню.

Мешканка Орська накинулася зі звинуваченнями на владу міста

Жінка з Орська різко розкритикувала мера Василя Казупицю. Причому виразів вона не підбирала.

Чоловік мій за що загинув? За те, щоб ти дупу свою прикривав?

Місцеві обурені бездіяльністю влади, коли місто продовжує потопати.

Досі жодної допомоги. Чоловік у мене за що загинув? За те, щоб ти дупу свою прикривав і стояв, червонів? Поширити

Розлючена удова також згадала, що син Казупиці знаходиться не в Росії, а у Дубаї.

Звичайно, мені погано, бл***. Бо не додзвонитись, нічого не зробити, ніхто не відповідає. А ви сидите, у вас все добре. Майте вже совість: ви в білій сорочці, а ми ходимо два тижні без грошей, без усього. На бпшку (локшина швидкого приготування — ред.) нема грошей.

Мер стверджував, що зараз на водозаборі стабільно працює 37 свердловин, але мешканці продовжують скаржитися на відсутність води. Мешканці затопленого житлового комплексу "Гранд Парк" змушені готувати їжу прямо на вулиці. Нижні поверхи та підвали ЖК все ще затоплені.

15 квітня команда Навального оголосила результати розслідування, згідно з якими син Козупиці купив житло в ОАЕ за 33 млн руб. Сам Козупиця стверджував, що його син Микола працює у дуже тяжких умовах.

Обурені жителі Орська погрожують Путіну

Зокрема жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули напризволяще.

Скрізь по всіх групах Орська виклали: "Давайте допоможемо рушниками, ганчірками, білизною нижньою і так далі"... Фотки надсилають, усе є в наявності, кудись шлють. А де місто-то, б***ь, де гроші???? Що, нам не виділили жодного разу гроші на білизну? У нас є резерв, у будь-якому разі, у нас є військові частини, звідки можна перемістити ті самі ліжка тощо. Навіщо люди повинні власним коштом, б***ь, у яких житла не залишилося, виділяти на подушки? -заявляє один з жителів міста. Поширити

На емоціях він пригрозив, що так Орськ може піти від Росії.

Води немає, виходить, вони могли спокійно зробити щось тимчасове! Шляхопровід. Вибачаюся, б***ь. Коли Крим приєднали, б***ь, шляхопровід води е****ли. А до нас немає! Що, як Крим нам треба від'єднатися? Зараз від'єднаємося! — заявляє росіянин.

Його позицію підтримав натовп містян.