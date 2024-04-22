Росіяни скаржаться на труни, які винесло на берег озера. Влада закликає не панікувати
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Росіяни скаржаться на труни, які винесло на берег озера. Влада закликає не панікувати

Озеро
Джерело:  online.ua

Жителів російського Саранська налякали “труни”, які винесло на берез місцевого озера. Влада заявила, що причин для паніки немає.

Росіян налякали “труни” в озері

Російські ЗМІ пишуть, що на Лісовому озері в російському місті Саранську місцеві жителі виявили дві дерев'яні ящики, які вважають трунами через їхню форму та зовнішній вигляд.

Ці “труни“ знайшли у водах біля самого берега.

Російська поліція оглянула знахідки і заявила, що вони виявилися порожніми і не становлять жодної небезпеки. Після цього їх утилізували, і розслідування вважається завершеним.

Мешканці Саранська припускають, що "труни" могли припливти на озеро з розмитого цвинтаря внаслідок весняної повені.

Однак у дирекції комунального господарства та благоустрою міста це спростували. За їхніми словами, найближчий до озера цвинтар знаходиться нижче за течією, що робить неможливим те, що ящики могли прибути звідти.

Потоп у російських регіонах

У російських регіонах продовжується масштабна повінь. Нині під водою перебувають десятки населених пунктів.

22 квітня стало відомо, що в Курганській області через повінь затопило старі уранові шахти. За словами експертів, радіоактивний розчин потрапив у річку Тобол, і це призведе до зростання захворювань у регіоні.

Раніше, 5 квітня в російському Орську Оренбурзької області прорвало греблю. Місто та навколишні села затопило, населення почали евакуйовувати. Місцева влада запровадила режим надзвичайного стану.

Після Оренбурзької області затоплювати почало місто Томськ.

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