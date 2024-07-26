Потоп під Челябінськом. На російському водосховищі Кіалім прорвало дамбу — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Потоп під Челябінськом. На російському водосховищі Кіалім прорвало дамбу — відео

Потоп
Джерело:  online.ua

26 липня біля селища Кіалім Карабаського міського округу Челябінської області РФ через масштабні опади прорвало греблю. 

Головні тези:

  • Прорив дамби на водосховищі Кіалім під Челябінськом спричинив загрозу підтоплення кількох селищ, що призвело до можливої евакуації мешканців.
  • Потоп у регіоні продовжує поширюватися, внаслідок чого вода змила мости та завдала серйозних шкод у селах, змушуючи мешканців покидати підтоплені території.
  • Небезпека швидкого підняття рівня води підкреслює важливість своєчасної евакуації та дотримання інструкцій безпеки для мешканців уражених районів.

Потом під Челябінськом: прорвало дамбу на водосховищі Кіалім

Відео із місця поділилися місцеві жителі. Поруч із дамбою знаходиться невелике селище, а сама дамба встановлена ​​на річці Великий Кіалім, а утворене водосховище є питним джерелом для Карабашу. У зв'язку з проривом греблі в Карабасі немає світла, а кілька селищ готують до евакуації.

Влада Челябінської області прокоментувала НП:

На Кіалімському водосховищі у зв'язку з різким підняттям рівнем води через тривалі зливи сталося руйнування греблі. Як повідомили в оперативному штабі Карабаського міського округу, мешканцям селищ, які перебувають у зоні підтоплення – Кіалім, Мухаметово, Карасаєво, Байдашеве, Сактаєво – бути готовими до евакуації: зібрати речі першої необхідності та документи.

Найближчим часом можливе відключення водопостачання в Карабаському міському окрузі, всім слід запастись водою.

Кіалім

Росіяни скаржаться, що їх затопило настільки, що вони не можуть злізти з дахів.

Росія продовжує йти під воду

Як повідомляють російські ЗМУ, лише протягом двох останніх днів вода змила 2 мости.

Дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темляково, несло течією до міста Курган.

Окрім того, наголошується, що в селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

Вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії почало затоплювати Сибір — відео
затоплення Р
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Повінь у Росії. Відбувся обвал ще однієї дамби — відео
повінь у Росії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни скаржаться на труни, які винесло на берег озера. Влада закликає не панікувати
Озеро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?