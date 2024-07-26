Потоп під Челябінськом. На російському водосховищі Кіалім прорвало дамбу — відео

Потом під Челябінськом: прорвало дамбу на водосховищі Кіалім

Відео із місця поділилися місцеві жителі. Поруч із дамбою знаходиться невелике селище, а сама дамба встановлена ​​на річці Великий Кіалім, а утворене водосховище є питним джерелом для Карабашу. У зв'язку з проривом греблі в Карабасі немає світла, а кілька селищ готують до евакуації.

Влада Челябінської області прокоментувала НП:

На Кіалімському водосховищі у зв'язку з різким підняттям рівнем води через тривалі зливи сталося руйнування греблі. Як повідомили в оперативному штабі Карабаського міського округу, мешканцям селищ, які перебувають у зоні підтоплення – Кіалім, Мухаметово, Карасаєво, Байдашеве, Сактаєво – бути готовими до евакуації: зібрати речі першої необхідності та документи.

Найближчим часом можливе відключення водопостачання в Карабаському міському окрузі, всім слід запастись водою.

Кіалім

Росіяни скаржаться, що їх затопило настільки, що вони не можуть злізти з дахів.

Росія продовжує йти під воду

Як повідомляють російські ЗМУ, лише протягом двох останніх днів вода змила 2 мости.

Дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темляково, несло течією до міста Курган.

Окрім того, наголошується, що в селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.