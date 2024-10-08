У бік узбережжя Флориди прямує новий потужний ураган "Мілтон", який вже отримав найвищі 5 балів і швидкість поривів вітру якого сягає 289 км/год.
Головні тези:
- Ураган “Мілтон” з швидкістю вітру 289 км/год наближається до узбережжя Флориди.
- Прогнозується, що ураган ударить у районі затоки Тампа з катастрофічною силою.
- Влада видала наказ про обов’язкову евакуацію для районів підвищеної небезпеки.
- Недавній ураган “Хелен” спричинив загибель понад 200 осіб у Північній Кароліні.
- Ураган “Мілтон” нагадує про необхідність підготовки та евакуації для запобігання людським жертвам та матеріальним збиткам.
Що відомо про новий руйнівний ураган, що прямує у бік США
Зазначається, що Національний центр ураганів вже видав попередження щодо урагану та штормових припливів для окремих районів Флориди.
Очікується, що ураган дістанеться узбережжя штату в середу ввечері, приблизно у найближчі 48 годин.
Синоптики прогнозують, що ураган наблизиться до узбережжя в районі затоки Тампа. Зокрема, після виходу на сушу ураган має дещо ослабнути, однак він стане ще більшим за площею і збереже свою руйнівну силу.
Влада округу Хіллсборо, де знаходиться Тампа, вже видала наказ про обов’язкову евакуацію для осіб, які мешкають у районах підвищенної небезпеки та проживають у будинках на колесах.
Мер Тампи Джейн Кастор виступила із суровим попередженням щодо необхідності евакуації.
За словами Кастор, "Хелен" був "тривожним дзвінком". Але потенційна загроза, яку несе ураган "Мілтон", є "буквально катастрофічною".
Що відомо про наслідки попереднього урагану “Хелен”
Жертвами нещодавнього урагану “Хелен” у США стали більше 200 осіб.
Більше половини загиблих проживало в Північній Кароліні, де цілі райони були знищені найруйнівнішим ураганом з часів урагану «Катріна» 2005 року, який забрав життя понад 1 тис 800 людей.
Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Без електрики, як і раніше, залишається понад 750 тисяч будинків, а багато доріг залишаються закритими, що заважає відправленню допомоги до постраждалих районів.
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