У бік узбережжя Флориди прямує новий потужний ураган "Мілтон", який вже отримав найвищі 5 балів і швидкість поривів вітру якого сягає 289 км/год.

Що відомо про новий руйнівний ураган, що прямує у бік США

Зазначається, що Національний центр ураганів вже видав попередження щодо урагану та штормових припливів для окремих районів Флориди.

Очікується, що ураган дістанеться узбережжя штату в середу ввечері, приблизно у найближчі 48 годин.

Синоптики прогнозують, що ураган наблизиться до узбережжя в районі затоки Тампа. Зокрема, після виходу на сушу ураган має дещо ослабнути, однак він стане ще більшим за площею і збереже свою руйнівну силу.

Влада округу Хіллсборо, де знаходиться Тампа, вже видала наказ про обов’язкову евакуацію для осіб, які мешкають у районах підвищенної небезпеки та проживають у будинках на колесах.

Мер Тампи Джейн Кастор виступила із суровим попередженням щодо необхідності евакуації.

За словами Кастор, "Хелен" був "тривожним дзвінком". Але потенційна загроза, яку несе ураган "Мілтон", є "буквально катастрофічною".

Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете, — відверто зазначила мер Тампи. Поширити

Що відомо про наслідки попереднього урагану “Хелен”

Жертвами нещодавнього урагану “Хелен” у США стали більше 200 осіб.

Більше половини загиблих проживало в Північній Кароліні, де цілі райони були знищені найруйнівнішим ураганом з часів урагану «Катріна» 2005 року, який забрав життя понад 1 тис 800 людей.

Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Без електрики, як і раніше, залишається понад 750 тисяч будинків, а багато доріг залишаються закритими, що заважає відправленню допомоги до постраждалих районів.