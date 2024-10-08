США готуються до нового руйнівного урагану
Категорія
Світ
Дата публікації

США готуються до нового руйнівного урагану

Наслідки урагану Хелен в США
Read in English
Джерело:  CNN

У бік узбережжя Флориди прямує новий потужний ураган "Мілтон", який вже отримав найвищі 5 балів і швидкість поривів вітру якого сягає 289 км/год. 

Головні тези:

  • Ураган “Мілтон” з швидкістю вітру 289 км/год наближається до узбережжя Флориди.
  • Прогнозується, що ураган ударить у районі затоки Тампа з катастрофічною силою.
  • Влада видала наказ про обов’язкову евакуацію для районів підвищеної небезпеки.
  • Недавній ураган “Хелен” спричинив загибель понад 200 осіб у Північній Кароліні.
  • Ураган “Мілтон” нагадує про необхідність підготовки та евакуації для запобігання людським жертвам та матеріальним збиткам.

Що відомо про новий руйнівний ураган, що прямує у бік США

Зазначається, що Національний центр ураганів вже видав попередження щодо урагану та штормових припливів для окремих районів Флориди.

Очікується, що ураган дістанеться узбережжя штату в середу ввечері, приблизно у найближчі 48 годин.

Синоптики прогнозують, що ураган наблизиться до узбережжя в районі затоки Тампа. Зокрема, після виходу на сушу ураган має дещо ослабнути, однак він стане ще більшим за площею і збереже свою руйнівну силу.

Влада округу Хіллсборо, де знаходиться Тампа, вже видала наказ про обов’язкову евакуацію для осіб, які мешкають у районах підвищенної небезпеки та проживають у будинках на колесах.

Мер Тампи Джейн Кастор виступила із суровим попередженням щодо необхідності евакуації.

За словами Кастор, "Хелен" був "тривожним дзвінком". Але потенційна загроза, яку несе ураган "Мілтон", є "буквально катастрофічною".

Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете, — відверто зазначила мер Тампи.

Що відомо про наслідки попереднього урагану “Хелен”

Жертвами нещодавнього урагану “Хелен” у США стали більше 200 осіб.

Більше половини загиблих проживало в Північній Кароліні, де цілі райони були знищені найруйнівнішим ураганом з часів урагану «Катріна» 2005 року, який забрав життя понад 1 тис 800 людей.

Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Без електрики, як і раніше, залишається понад 750 тисяч будинків, а багато доріг залишаються закритими, що заважає відправленню допомоги до постраждалих районів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На США обрушився один з найпотужніших ураганів в історії ― відео
Наслідки урагану "Хелен"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У США внаслідок потужного урагану вже загинули десятки людей
Наслідки урагану "Хелен" у США
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У США продовжує стрімко зростати кількість загиблих внаслідок урагану "Хелен"
Ураган "Хелен" у США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?