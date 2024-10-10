Один з найпотужніших ураганів в історії США "Мілтон", якому було присвоєно 5 категорію, вже призвів до кількох смертей в районі Сент-Луїсу у Флориді.

Що відомо про наслідки урагану Мілтон у Флориді

Зазначається, що внаслідок руйнівної стихії без електропостачання залишились близько 1,1 млн будинків та підприємств.

Внаслідок викликаних ураганом Торнадо у Сент-Луїсі на території Флориди загинуло вже кілька людей.

Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.

Окрім цього ураган зірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсбург.

Зазначається, що найбільш руйнівного впливу “Мілтон” спричинив поблизу міст Тампа та Санкт-Петербург у Флориді.

Мешканцям узбережжя рекомендували терміново шукати укриття, оскільки швидкість постійного вітру в центрі «Мілтона» досягала понад 190 км/год.

Поєднання потужного вітру, хвиль, що піднімають рівень океану, та сильних злив може спричинити значні паводки, затопивши прибережні міста водою до 4,5 метрів.

З різних районів у Флориді вже евакуювали більше 5 млн осіб.

Також очікуються значні перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату.

Попередження про значні повені оголосили для двох мільйонів людей, а системи дренажу, каналізації та водовідведення вже переповнені, що спричиняє додаткові загрози для інфраструктури.

Що відомо про подальший рух урагану Мілтон

Ураган «Мілтон» продовжує рухатися через центральну частину Флориди, і до ранку четверга прогнозується, що він досягне міст Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мис Канаверал, зберігаючи свою силу та створюючи загрози штормових припливів, паводків та руйнівних вітрів.