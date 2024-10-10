Один з найпотужніших ураганів в історії США "Мілтон", якому було присвоєно 5 категорію, вже призвів до кількох смертей в районі Сент-Луїсу у Флориді.
Головні тези:
- Ураган “Мілтон” призвів до кількох смертей в районі Сент-Луїсу у Флориді, залишивши без електропостачання понад 1,1 млн будинків та підприємств.
- Президент Джо Байден направив тисячі федеральних службовців та берегову охорону у райони, що постраждали від урагану 'Мілтон'.
- Ураган руйнує міста Тампа та Санкт-Петербург, створюючи загрози штормових припливів, паводків та руйнівних вітрів.
- З евакуйованої зони вже виїхало більше 5 млн осіб, а системи дренажу та водовідведення у містах Флориди переповнені, загрожуючи інфраструктурі.
- Ураган “Мілтон” прогнозується досягти міст Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мису Канаверал, зберігаючи свою силу та створюючи загрози для населення.
Що відомо про наслідки урагану Мілтон у Флориді
Зазначається, що внаслідок руйнівної стихії без електропостачання залишились близько 1,1 млн будинків та підприємств.
Внаслідок викликаних ураганом Торнадо у Сент-Луїсі на території Флориди загинуло вже кілька людей.
Президент Джо Байден заявив, що направив тисячі федеральних службовців у райони, що постраждали від урагану, серед них понад 1000 представників берегової охорони.
Окрім цього ураган зірвав дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсбург.
Зазначається, що найбільш руйнівного впливу “Мілтон” спричинив поблизу міст Тампа та Санкт-Петербург у Флориді.
Мешканцям узбережжя рекомендували терміново шукати укриття, оскільки швидкість постійного вітру в центрі «Мілтона» досягала понад 190 км/год.
Поєднання потужного вітру, хвиль, що піднімають рівень океану, та сильних злив може спричинити значні паводки, затопивши прибережні міста водою до 4,5 метрів.
З різних районів у Флориді вже евакуювали більше 5 млн осіб.
Також очікуються значні перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату.
Попередження про значні повені оголосили для двох мільйонів людей, а системи дренажу, каналізації та водовідведення вже переповнені, що спричиняє додаткові загрози для інфраструктури.
Що відомо про подальший рух урагану Мілтон
Ураган «Мілтон» продовжує рухатися через центральну частину Флориди, і до ранку четверга прогнозується, що він досягне міст Лейкленд, Кіссіммі, Орландо та мис Канаверал, зберігаючи свою силу та створюючи загрози штормових припливів, паводків та руйнівних вітрів.
Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens @NWSMiami #florida #milton pic.twitter.com/qnotrsSE27— Brooke Silverang (@WPBF_BROOKE) October 9, 2024
Цього року на Флориду обрушилися рекордні три урагани: «Франсін», «Гелен» і тепер «Мілтон». Таке траплялося лише в п'яти інших сезонах ураганів з 1871 року — за більш ніж 150-річну історію.
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